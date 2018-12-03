Pazarda "yankesicilik" arbedesi

Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de bir pazarda yankesicilik yaparken yakalandığı öne sürülen genç kıza çevredekiler tepki gösterdi.

Uğur Mumcu Mahallesi geçtiğimiz hafta kurulan Çarşamba Pazarı\'nda yankesicilik yapacağından şüphelenen pazarcı, adım adım genç kızı takibi etti. Esnaf, 14 yaşındaki kızın pazara alışverişe gelen bir kadının peşine düştüğünü gördü. İddiaya göre genç kız, bir kadının boşluğundan yararlanarak cüzdanındaki paraları çaldı. Kadının çantasından paraların alındığını gören esnaf ise genç kızı yakaladı. Pazarcı, genç kızın kollarından sıkı sıkı tutarak kaçmasına engel oldu. Yankesicilik yaptığı ileri sürülen E.K., ile kendisini suçüstü yakalayan pazarcı esnafı arasında arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar da E.K.\'ya tepki gösterdi.

DÖVÜLMEKTEN KENDİSİNİ YAKALAYAN PAZARCI KURTARDI

Pazar alışverişinde bulunan ve yaşananlara tanık olan bazı vatandaşlar da E.K.\'ya saldırdı. E. K.\'yı öfkeli vatandaşların elinden pazarda bulunan kadınlar kurtardı. \"Kadına vurulur mu?\" diyen kadınlar araya girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.K.\'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.K.\'nın üzerinden çalıntı olduğu düşünülen 2 cep telefonu ve alışverişe çıkan kadının çantasından aldığı bin 300 lira para çıktı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Amirliği\'ne teslim edildi.

(FOTOĞRAFLI)