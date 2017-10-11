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Pazarcının düşürdüğü 8 bin lira, çöp aracında bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde esnafın pazarda düşürdüğü, içerisinde 8 bin lira bulunan el çantası, belediyenin temizlik ekipleri tarafından çöp toplama aracı içinde bulunarak teslim edildi

11 Ekim 2017 21:24

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde esnafın pazarda düşürdüğü, içerisinde 8 bin lira bulunan el çantası, belediyenin temizlik ekipleri tarafından çöp toplama aracı içinde bulunarak teslim edildi.
Serik\'te pazarcılık yapan Mehmet Öcal, dün akşam saatlerinde eve döndüğünde, pazar yerinde parasını düşürdüğünü fark etti. Durumu Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Birimi\'ne bildiren Mehmet Öcal\'ın müracaatını değerlendiren ekipler, gece pazar yeri temizliğinin yapıldığı çöp toplama aracını, sabah boş bir araziye çekerek içerisindeki çöpleri boşalttı. Çöpleri tek tek inceleyen ekipler, içerisinde 8 bin TL bulunan el çantasını buldu.
Parasını teslim alan Mehmet Öcal, bulan işçileri 200 lirayla ödüllendirdi.

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