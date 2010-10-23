T24 LogoT24 Logo
Gündem

PAZARCILARA BİBER GAZI KOCAELİ (A.A)

23 Ekim 2010 16:27

-PAZARCILARA BİBER GAZI KOCAELİ (A.A) - 23.10.2010 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyenin, cumartesi günleri kurulan semt pazarının Perşembe Pazarı alanına taşınması kararına tepki göstererek oturma eylemi başlatan ve iki ana caddeyi araç trafiğine kapatan bir grup pazarcıya, polis, biber gazı ve su sıkarak müdahale etti. Olaylarda 16 gösterici gözaltına alındı. Kontak kapatarak Sanayi Caddesini araç trafiğine kapatan yaklaşık 200 kişilik grup, belediye aleyhine slogan atarak Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan bu haftaya kadar semt pazarının kurulduğu Bağdat Caddesinin girişine yürüdü. Polis, cadde girişinde kurulan barikatı aşmak isteyen gruba biber gazı ve panzerden su sıkarak müdahale etti. Barikatı aşmayı başaran grup, geri dönüşüm kutularını ateşe verip, çöp konteynerlerini devirdi. Kaldırımdaki parkeleri sökerek belediye araçları ile park halindeki araçlara zarar veren grup, Bağdat Caddesinde oturma eylemi yapan pazarcılarla buluştu. Grup, Yahya Kaptan Mahallesindeki Kocaeli Pazarcılar Odası Sosyal Tesislerine yürümek istedi. D-130 Karayoluna ulaşan grubun, iş makinesi taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait tırın önüne geçerek yolu trafiğe yeniden kapatmak istemesi üzerine tekrar kısa süreli arbede yaşandı. Grup, Kocaeli Pazarcılar Odası yöneticilerinin belediye başkan yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, Belediye Başkanı Nevzat Doğan'dan randevu aldıklarını bildirmesi üzerine yeniden kent merkezine yürüyüşe geçti. Bu sırada, çekiciler yardımıyla kamyon ve kamyonetlerin çekilmesiyle Sanayi Caddesi yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalmasının ardından yeniden açıldı. Olaylarda, 16 pazarcının gözaltına alındığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24