-PAZARCILARA BİBER GAZI KOCAELİ (A.A) - 23.10.2010 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyenin, cumartesi günleri kurulan semt pazarının Perşembe Pazarı alanına taşınması kararına tepki göstererek oturma eylemi başlatan ve iki ana caddeyi araç trafiğine kapatan bir grup pazarcıya, polis, biber gazı ve su sıkarak müdahale etti. Olaylarda 16 gösterici gözaltına alındı. Kontak kapatarak Sanayi Caddesini araç trafiğine kapatan yaklaşık 200 kişilik grup, belediye aleyhine slogan atarak Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan bu haftaya kadar semt pazarının kurulduğu Bağdat Caddesinin girişine yürüdü. Polis, cadde girişinde kurulan barikatı aşmak isteyen gruba biber gazı ve panzerden su sıkarak müdahale etti. Barikatı aşmayı başaran grup, geri dönüşüm kutularını ateşe verip, çöp konteynerlerini devirdi. Kaldırımdaki parkeleri sökerek belediye araçları ile park halindeki araçlara zarar veren grup, Bağdat Caddesinde oturma eylemi yapan pazarcılarla buluştu. Grup, Yahya Kaptan Mahallesindeki Kocaeli Pazarcılar Odası Sosyal Tesislerine yürümek istedi. D-130 Karayoluna ulaşan grubun, iş makinesi taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait tırın önüne geçerek yolu trafiğe yeniden kapatmak istemesi üzerine tekrar kısa süreli arbede yaşandı. Grup, Kocaeli Pazarcılar Odası yöneticilerinin belediye başkan yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, Belediye Başkanı Nevzat Doğan'dan randevu aldıklarını bildirmesi üzerine yeniden kent merkezine yürüyüşe geçti. Bu sırada, çekiciler yardımıyla kamyon ve kamyonetlerin çekilmesiyle Sanayi Caddesi yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalmasının ardından yeniden açıldı. Olaylarda, 16 pazarcının gözaltına alındığı öğrenildi.