Pazarcılar da veresiye defteri tutmaya başladı

Bakkallar gibi veresiye defteri tutmaya başlayan pazarcı esnafı, son dönemlerde yaşadıkları durgunluk nedeniyle sattığı ürünün parasını ay başına kadar bekliyor.



Konya Pazarcılar Odası İkinci Başkanı Mesut Can, yaptığı açıklamada, her dönem oldukça hareketli olan pazarların son dönemlerde çok durgun olduğunu söyledi.



Bekledikleri alışverişin olmadığını ifade eden Can, havaların soğuması ile birlikte birçok ürünün fiyatlarının yükselmesi ve yaşanan küresel ekonomik krizin etkisi nedeniyle işlerinin çok düştüğünü bildirdi.



Birçok pazarcının yaşanan durgunluğu aşmak için veresiye yolunu seçtiğini belirten Can, "bakkallar gibi biz de veresiye defteri tutuyoruz. Alım gücü az olan ailelere, borçla ürün veriyoruz. Genellikle ay başına, maaşlar alınana kadar bekliyoruz. Ancak birkaç ay beklediğimiz de oluyor. Pazarcının veresiye defterleri giderek kabarıyor" dedi.



Can, ailelerin borçla da olsa az alışveriş yaptığını, haftada sadece 15-20 YTL arasında borç yazdırdığını kaydetti.



Muhacir Pazarı'nda kavun satan pazarcı Hüsrev Uslu da 5 YTL tutan kavunu ailelerin veresiye ile aldığını vurgulayarak, birçok kişinin veresiye defterine adını yazdırmayı, borçlarının büyümesini istemediğini, bu yüzden önemli bölümünün maaşları aldığında borçlarını kapattığını bildirdi.