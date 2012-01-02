-Pazarcık'ta patlama: 1 ölü KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 02.01.2012 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bir hayvan barınağında meydana gelen patlamada 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Evri beldesinde, Mehmet Keskin'e ait evin yanında bulunan hayvan barınağında meydana gelen patlamada, 16 yaşındaki Süleyman Keskin ağır yaralandı. Patlamada bir kolunun koptuğu öğrenilen Keskin, kaldırıldığı Pazarcık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Pazarcık Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, patlamaya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: ''Güvenlik güçlerimiz olayla ilgili çalışmayı yapıyorlar. Şu anda elimizde net bir bilgi yok. Hayvan barınağı olarak kullanılan binada kapsül ve barut bulundu. Olay yerinde toplanan deliller incelenmek üzere Adana'ya gönderildi.'' Bu arada Süleyman Keskin'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Keskin'in geçen yıl Pazarcık Anadolu Lisesini kazandığı ancak maddi imkansızlıktan dolayı eğitimine devam edemediği öğrenildi.