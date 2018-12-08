Pazarcık'ta 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda, iddiaya göre kadınlara fuhuş yaptıran 4 kişi tutuklandı.

Fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yapan 2 kadın yakalanırken, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen Ali K. (62), Mehmet Yılmaz A. (32), Ali K. (31), İbrahim B. (38) ve Murat K. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli Pazarcık Sulh Ceza Mahkemesince \'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından tutuklandı.