Pazarcı esnafı da pahalılıktan şikâyetçi: Nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz, çıldırmak üzereyiz

Doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar ve Türk lirasının (TL) giderek değer kaybetmesi nedeniyle artan hayat pahalılığı vatandaşın da pazarcının da yaşamını güçleştirdi. Ekonomik kriz, İstanbul'da pazar esnafını tezgâh açamaz duruma getirdi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde salı günleri kurulan Şirintepe Semt Pazarı'ndaki esnaf mal alamamaktan, satış yapamamaktan dertli. Pazarcı esnafı, "Nasıl yapacağız, biz de bilmiyoruz çıldırmak üzereyiz" dedi. Bir başka pazarcı esnafı ise "Böyle giderse Kurban Bayramı'ndan sonra açlık, savaş var" diye konuştu.

Şirintepe Semt Pazarı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan esnaf da artan fiyatlardan şikâyet etti. Esnaf, kimi zaman siftah dahi yapamadan tezgâhı toplamaktan dert yandı.

"Durum süper, Allah devletten razı olsun! Böyle giderse Kurban Bayramından sonra iç savaş, açlık, savaş var"

Pazarda meyve tezgâhı bulunan esnaf, perişan olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Valla durum süper, Allah devletten razı olsun! Böyle giderse Kurban Bayramı'ndan sonra iç savaş var. Açlık, savaş var. Esnaf şu anda perişan. KDV şu an yüzde 8. Bak 20 lira. Bir kilo çileği alamıyor. Hayat pahalılaştı biz de bilmiyoruz ne yapacağız. Hayatımızdan memnun değiliz Allah hepimize yardım etsin. Benim babam 15 yıldır AK Parti'ye oy veriyor. Bu saatten sonra AK Parti'ye oy yok. Giderim HDP'ye oy veririm, gerekirse terörist olurum. Biz bir numaralı AK Parti'liydik. Komşularım intihar ediyor. Benim arkadaşım kendini 8. kattan aşağıya attı. Neden? Geçinemediğinden. Geçinemiyor. Biz AK Parti'li değilsek, teröristiz o zaman. Şimdi ben bu saatten sonra AK Parti'ye oy vermem. İsterse gelsin beni cezaevine götürsün. Benim kayınpederim 72 yaşında emekli maaşıyla geçinemiyor. Böyle bir şey var mı ya? Bir ekmek olmuş 3,5 TL. Bir elektrik faturası 500, 600 TL olmuş. Evin kirası olmuş 2 bin 500, 3 bin TL. Tayyip babanın cebi sıcak onda para var."

"Eskiden 100 karton yumurta satıyorduk şu an 50 karton satıyoruz"

Yumurta tezgâhı olan Gökhan Poyraz, "Eskiden 100 karton yumurta satıyorduk şu an 50 karton satıyoruz. Sürüm olmuyor, ambalajlar yüksek yine de şükürler olsun. Daha sattığım üç dört karton. Saat kaç oldu 14:30 mu 15:00 mi? Sabah 09:30 da başladım üç dört karton sattım" diye konuştu.

"Nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. Mazot pahalı, poşet pahalı"

Sebze tezgâhı olan pazarcı da "Nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. Mazot pahalı, poşet pahalı. Elemana 300 TL yevmiye veriyoruz onu beğenmiyor. Yani çok kötü durumdayız. Şu an sesimizi duyanlar duysun duymayanlar bize bir yardım etsin. Çok kötü" sözleriyle yaşadıkları durumu özetledi.

"Çıldırmak üzereyiz"

Pazarcı Nihat Geçim de fiyatlardan herkesin kendilerini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Çok güzel çıldırmak üzereyiz" dedi. Geçil, şöyle devam etti:

"Fiyatlardan dolayı gelen bizi sorumlu tutuyor. Sanki biz yapıyoruz bunları. Tezgâhı açıyor akşam olduğu gibi topluyoruz. Babam pazara gelmesek evlatlıktan reddedecek. İşimiz bu mecbur gelip gidiyoruz. Hale gidip ‘Bu fiyata satamam’ deyip mal almayan çok arkadaşım var. Biz ucuz olsun istiyoruz. Mazot ucuz olsun. Elektrik, doğalgaz bunlar hepsi birbirine endeksli. Hepsi ucuz olunca otomatikman hepsi ucuz olur herkesin yüzü güler. Herkes mutlu olur. Bu şekilde kimse mutlu değil."

"Akşam geliyor, çöpe atılanları topluyorlar, ekmeği bulamayan insanlar var"

Pazarcı Abdullah Varışlı da iş olmadığını, pazarın bomboş olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Herkes memnun olsun herkes yesin, şu an para kimsede yok. İş yok. Pazar bomboş. Millette para kalmamış. Önceden pazar daha canlıydı. Biz daha önce 50 salatalık alırken şu an 4 tane salatalık alıyoruz. 50 tane domates alıyorsak şimdi 5 tane alıyoruz. 10 tane sivri biber alıyoruz. Bizim alma gücümüz halka bağlı, halk alacak ki biz de alalım. Halk alamazsa biz nasıl alacağız. Biz de alamayız satamayız. Bütün işler birbirine bağlı. Herkeste para olacak ki millet gelip pazara alışveriş yapacak. Para olmazsa ne yapacaklar. Her şey mazota bağlı. Mazot düşerse insanlar biraz rahatlar. Cumhurbaşkanı inşallah bu mübarek ramazan ayının hayrına düşürür. Fiyatlar düşerse millet biraz rahatlar. Garibanda yer, zengini de yer. Çok insan gariban. Görüyoruz valla millet akşam geliyor. Tezgahların altına atılan çöpleri topluyorlar. Gariban ekmek bulamayan çok insan var. Hayat şartları çok zor ama Allah herkesin yardımcısı olsun."