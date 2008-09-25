Pazara kadar değil mezara kadar!





‘Ölümüne taraftar’ sloganını abartıp gerçeğe dönüştürerek bir ilke imza atan Bundesliga ekibi Hamburg ölen taraftarlarının gömülebileceği resmi mezarlığı sonunda açtı.



Hamburg yetkililerinin üç yıl boyunca mezarlık yetkilileriyle mezarlık açılması için bölgede sürdürdüğü çalışmalar nihayet sonuç verirken, cenazeler burada toprağa verilmeye başlandı. Mezarlığa giriş orjinal büyüklükteki bir futbol kalesinden yapılıyor. İçerisi de küçük bir oyun sahası gibi ve gerçek stadyum çimiyle donatılmış durumda.



Kulübün resmi mezarlığında 300-500 kadar mezar açılabileceği belirtilirken istenildiği takdirde ölen fanatik taraftarların içine konulacağı Hamburg’un renk ve logolarını taşıyan tabutlar da yaptırıldı. Hamburg’ta mücadele eden futbolcular mezarlığın yanında her gün antremanlarını sürdürürken, savunmada oynayan Bastian Reinhardt, “Mezarlıkta bir yer ayırtma bana göre bir şey değil. Stadyumun yanındaki bir mezarlığa gömülmek isteyeceğimi pek sanmıyorum” dedi.



