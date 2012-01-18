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Pazar yerinin çatısı çöktü: 1 ölü ZONGULDAK (A.A)

18 Ocak 2012 22:15

-Pazar yerinin çatısı çöktü: 1 ölü ZONGULDAK (A.A) - 18.01.2012 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, biriken kar nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu, 1 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerinde çalışmaları izleyen Ayyıldız, hastaneden gelen bir telefon üzerine gazetecilere açıklamada bulundu. Ayyıldız, enkazdan çıkarılan 1 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı.   Ayyıldız, yaralıların tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

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