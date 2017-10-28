Pazar tezgahından tereyağı çaldı, yakalandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'ndeki pazaryerinde bulunan bir tezgahtan bir paket tereyağını alarak bebek aracındaki çocuğunun battaniyesinin altına koyup çalan 34 yaşındaki S.A. adlı kadın, gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise bir işyerinin kameraları ile görüntülendi.

Hırsızlık, 14 Ekim\'de, ilçedeki bir pazaryerinde meydana geldi. Pazarcı esnafının dalgınlığından faydalanan S.A., tezgahta bulunan tereyağını bebek aracındaki 2 yaşındaki çocuğunun battaniyesinin altına gizleyip çaldı. S.A. olay yerinden ayrılırken, durumu sonradan fark eden esnaf polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir işyerinin güvenlik kamerasından zanlıyı tespit etti. Güvenlik kamerasınca tespit edilen S.A., dün 3 Eylül Mahallesi\'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. S.A.\'nın işlemlerinin arından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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