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Ekonomi

'Pazar tatili 81 bin kişiyi işsiz bırakır'

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Başkanı, alışveriş merkezlerinin pazar günü kapatılması önerilerine ilişkin konuştu.

09 Şubat 2010 02:00

T24 - Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Başkanı Mehmet Nane, alışveriş merkezlerinin (AVM) pazar günü kapatılması önerilerine ilişkin, bunun 81 bin aktif çalışanın işini kaybetmesine neden olacağını belirterek, ''Bu vebali kim almak istiyor?'' dedi.

Nane, basın toplantısında AVM'lerin pazar günleri kapatılmasının gündeme geldiğinin anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

''Her yıl 500 bin gencimizin iş gücüne katıldığı bir ortamda pazar günü kapatılmak demek sektörden yüzde 18 işçi çıkartmak demektir. Bu vebali kim almak istiyor? 81 bin aktif çalışanın iş akdinin feshi demektir bu... AVM sadece AVM olmaktan öteye geçmiştir, bir eğlence, buluşma, kültür merkezidir. Kentlerimizin ayrılmaz bir bütünü olmuştur. Kentsel donatıların bir parçası haline gelmiştir.''

Düzenlemelerin tüketici talepleri göz ardı ederek yapılmaması gerektiğini söyleyen Mehmet Nane, ''Türkiye'de karşı karşıya gelme yoktur. Türkiye'de bakkal amca hipermarkete karşı değildir, hipermarket bakkal amcaya karşı değildir, Türkiye'de tüketicinin tercihinden dolayı bir değişim vardır'' diye konuştu.

Nane, ''Mağaza açılış kapanış saatlerinin sınırlanması, mağazaların kapatılması kuruluş özgürlüğü prensibine aykırı bir davranıştır. Saat konusunda bir sınırlama gerekirse bunu kendi iç dinamiği içinde biz perakendeciler çözeriz. Bunu kanunla çözmek mümkün değil. 18.00'de kapatılması ticari olarak mantıklı değil. 18.00'de kapanırsa ciddi ticari kayıp olur'' dedi.

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