Pazar kapanışında yere atılan meyve -sebzeleri toplayan vatandaş: Çoğu gece aç uyuyorum

Pazarcılar, ezilen ve çürümeye yüz tutmuş ürünleri daha uygun fiyata sattıklarını, bazı vatandaşların ürünleri pazarın toplanma saatinde tezgâh altından ücretsiz aldığını söyledi. Pazar kapanışında yerlere atılan meyve ve sebzeleri toplayan bir vatandaş yüksek fiyatlardan dolayı zor durumda olduğunu söyleyerek, "Çoğu gece aç uyuyorum" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Kader Çukay'ın haberine göre, pazar esnafı, “Çocuklarıyla beraber gelip tezgahın altındaki çürük ürünleri toplayanlar oluyor. Onları görünce insanlığımızdan utanıyoruz. Bu durumla her gün karşılaşıyoruz. Bedavaya isteyip ‘Allah rızası için yardım eder misiniz’ diyorlar” ifadesini kullandılar..

Pazar kapanışında yerlere atılan meyve ve sebzeleri toplayan bir vatandaş yüksek fiyatlardan dolayı zor durumda olduğunu söyledi. Yetkililere çözüm bulunması çağrısı yapan 58 yaşındaki vatandaş, “Çoğu gece aç uyuyorum. Yemek yapmak için sadece soğan alabiliyorum. Evde altı kişi yaşıyoruz. Oğlum çalışıyor. O da asgari ücret alıyor ama yetmiyor. Akşam pazara gelip yerdeki meyve, sebzeleri topluyorum. Belediyeden yardım bekliyorum” dedi. Mağdur durumda olduğunu ve kirada oturduklarını belirten başka vatandaş da “Fiyatlar ateş pahası. Her güne zamla uyanıyoruz. Bu zamana kadar asla böyle bir durumla karşılaşmadım. Faturalar almış başını gidiyor. Yıkık bir duvarın dibinde oturuyorum. Eş dostun yardımlarıyla geçiniyoruz” diye konuştu.