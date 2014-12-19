Pazar günü soğuk ve yağışlı hava geliyor

Türkiye, pazar günü öğle saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı pazartesi günü kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 8 derece azalacak, salı gününden itibaren tekrar artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü Trakya, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde başlayacak yağışlar genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Bilecik ve Kütahya ile Bursa’nın dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Yağışlı sistemin pazartesi günü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra salı günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, pazartesi kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur, iç ve doğu bölgelerimizde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının pazartesi akşam saatlerine kadar Ankara-İstanbul otoyolunun özellikle Kızılcahamam ile Düzce arasında kalan bölümünde ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilirken, pazartesi iç ve doğu bölgelerde görülecek kar yağışına ve ardından meydana gelecek buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



Hava sıcaklığında hafta sonunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Pazartesi kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 8 derece azalacak sıcaklıklar, salı gününden itibaren tekrar artacak.