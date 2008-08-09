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Spor

Pazar günü programı belli oldu

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda pazar günü yapılacak müsabakaların programı belli oldu. Pekin-2008'de pazar günü TSİ müsabakaların programı şöyle:

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-



YÜZME

Erkekler 400m karışık finali (05.00)
Bayanlar 100m kelebek yarıfinali (05.10)
Erkekler 400m serbest finali (05.21)
Bayanlar 400m karışık finali (05.39)
Erkekler 100m kurbağalama yarıfinali (05.58)
Bayanlar 4X100m serbest bayrak yarışı (06.18)
Bayanlar 100m sırtüstü (13.30)
Erkekler 200m serbest (13.54)
Bayanlar 100m kurbağalama (14.43)
Erkekler 100m sırtüstü (15.08)
Bayanlar 400m serbest (15.40)
Erkekler 4X100m serbest bayrak (16.11)

ARTİSTİK CİMNASTİK

Bayanlar elemeler (05.00)
Bayanlar elemeler (08.30)
Bayanlar elemeler (12.00)
Bayanlar elemeler (15.00)

BOKS

Erkekler 64kg elemeleri (08.30)
Erkekler 69kg elemeleri (10.01)
Erkekler 64kg elemeleri (14.00)
Erkekler 69kg elemeleri (15.31)

BİSİKLET

Bayanlar yol yarışı (09.00)

TENİS

Erkekler ve Bayanlar tekler ilk tur müsabakaları (05.30-09.30)
Erkekler ve Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (05.30-09.30)
Erkekler ve Bayanlar tekler ilk tur müsabakaları (12.00.18.00)
Erkekler ve Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (12.00-18.00)

FUTBOL

Erkekler Grup A, B, C ve D maçları (12.00)
Erkekler Grup A, B, C ve D maçları (13.45)

BASKETBOL

Erkekler Grup A ve B maçları (04.00-17.15)

YELKEN

49er Sınıfı 1, 2 ve 3. yarışlar (08.00)
Finn 3 ve 4. yarışlar (08.00)
Bayanlar Yngling (08.00)

HALTER

Erkekler 56kg - Grup B (05.00)
Bayanlar 53kg - Grup B (07.30)
Bayanlar 53kg - Grup A (10.30)
Erkekler 56kg - Grup A (14.00)

KÜREK

Bayanlar hafif kilo iki çifte (09.50)
Erkekler hafif kilo iki çifte (10.20)
Erkekler hafif kilo dört tek dümencisiz (11.00)
Bayanlar 4 çifte (11.30)
Erkekler 4 çifte (11.50)
Bayanlar 8 tek dümencili (12.20)
Erkekler 8 tek dümencili (12.40)

ATLAMA

Bayanlar senkronize 3m tramplen atlama finali (09.30)
Takım Dresaj - ikinci gün (01.30)
Bireysel Dresaj - ikinci gün (01.30)

ESKRİM

Erkekler bireysel epe elemeleri (05.00)
Erkekler bireysel epe elemeleri (06.30)
Erkekler bireysel epe elemeleri (08.30)
Erkekler bireysel epe çeyrek finalleri (09.30)
Erkekler bireysel epe yarı finalleri (12.00)
Erkekler bireysel epe brnoz madalya müsabakası (13.10)
Erkekler bireysel epe finali (13.40)

PLAJ VOLEYBOLU

Erkekler ve bayanlar grup maçları (04.00-18.00)

BADMİNTON

Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (05.00)
Bayanlar tekler ikinci tur müsabakaları (05.00)
Erkekler tekler ilk tur müsabakaları (05.00)
Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (13.30)
Bayanlar tekler ikinci tur müsabakaları (13.30)
Erkekler tekler ilk tur müsabakaları (13.30)

ÇİM HOKEYİ

Bayanlar grup müsabakaları (03.30-16.00)

SUTOPU

Erkekler grup maçları (04.30-09.00)

HENTBOL

Erkekler grup maçları (04.00-15.35)

VOLEYBOL

Erkekler grup maçları (05.00-17.00)

JUDO

Bayanlar 52kg (07.00-11.30)
Erkekler 66kg (07.00-11.30)
Bayanlar 52kg (13.00-14.30)
Erkekler 66kg (13.00-14.30)
Bayanlar 52kg bronz madalya müsabakası (13.00-14.30)
Erkekler 66kg bronz madalya müsabakası (13.00-14.30)
Bayanlar 52kg altın madalya müsabakası (13.00-14.30)
Erkekler 66kg altın madalya müsabakası (13.00-14.30)

OKÇULUK

Bayanlar takım eleme müsabakaları (05.00)
Bayanlar takım çeyrek final müsabakaları (05.50)
Bayanlar takım yarı final müsabakaları (11.00)
Bayanlar takım bronz madalya müsabakası (11.50)
Bayanlar takım altın madalya müsabakası (12.25)

ATICILIK

Bayanlar 10m havalı tabanca (04.00)
Erkekler trap (04.00)
Bayanlar 10m havalı tabanca finali (07.00)
Erkekler 10m havalı tabanca finali (10.00)

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