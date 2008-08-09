Pazar günü programı belli oldu

Tempo24-
YÜZME
Erkekler 400m karışık finali (05.00)
Bayanlar 100m kelebek yarıfinali (05.10)
Erkekler 400m serbest finali (05.21)
Bayanlar 400m karışık finali (05.39)
Erkekler 100m kurbağalama yarıfinali (05.58)
Bayanlar 4X100m serbest bayrak yarışı (06.18)
Bayanlar 100m sırtüstü (13.30)
Erkekler 200m serbest (13.54)
Bayanlar 100m kurbağalama (14.43)
Erkekler 100m sırtüstü (15.08)
Bayanlar 400m serbest (15.40)
Erkekler 4X100m serbest bayrak (16.11)
ARTİSTİK CİMNASTİK
Bayanlar elemeler (05.00)
Bayanlar elemeler (08.30)
Bayanlar elemeler (12.00)
Bayanlar elemeler (15.00)
BOKS
Erkekler 64kg elemeleri (08.30)
Erkekler 69kg elemeleri (10.01)
Erkekler 64kg elemeleri (14.00)
Erkekler 69kg elemeleri (15.31)
BİSİKLET
Bayanlar yol yarışı (09.00)
TENİS
Erkekler ve Bayanlar tekler ilk tur müsabakaları (05.30-09.30)
Erkekler ve Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (05.30-09.30)
Erkekler ve Bayanlar tekler ilk tur müsabakaları (12.00.18.00)
Erkekler ve Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (12.00-18.00)
FUTBOL
Erkekler Grup A, B, C ve D maçları (12.00)
Erkekler Grup A, B, C ve D maçları (13.45)
BASKETBOL
Erkekler Grup A ve B maçları (04.00-17.15)
YELKEN
49er Sınıfı 1, 2 ve 3. yarışlar (08.00)
Finn 3 ve 4. yarışlar (08.00)
Bayanlar Yngling (08.00)
HALTER
Erkekler 56kg - Grup B (05.00)
Bayanlar 53kg - Grup B (07.30)
Bayanlar 53kg - Grup A (10.30)
Erkekler 56kg - Grup A (14.00)
KÜREK
Bayanlar hafif kilo iki çifte (09.50)
Erkekler hafif kilo iki çifte (10.20)
Erkekler hafif kilo dört tek dümencisiz (11.00)
Bayanlar 4 çifte (11.30)
Erkekler 4 çifte (11.50)
Bayanlar 8 tek dümencili (12.20)
Erkekler 8 tek dümencili (12.40)
ATLAMA
Bayanlar senkronize 3m tramplen atlama finali (09.30)
Takım Dresaj - ikinci gün (01.30)
Bireysel Dresaj - ikinci gün (01.30)
ESKRİM
Erkekler bireysel epe elemeleri (05.00)
Erkekler bireysel epe elemeleri (06.30)
Erkekler bireysel epe elemeleri (08.30)
Erkekler bireysel epe çeyrek finalleri (09.30)
Erkekler bireysel epe yarı finalleri (12.00)
Erkekler bireysel epe brnoz madalya müsabakası (13.10)
Erkekler bireysel epe finali (13.40)
PLAJ VOLEYBOLU
Erkekler ve bayanlar grup maçları (04.00-18.00)
BADMİNTON
Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (05.00)
Bayanlar tekler ikinci tur müsabakaları (05.00)
Erkekler tekler ilk tur müsabakaları (05.00)
Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (13.30)
Bayanlar tekler ikinci tur müsabakaları (13.30)
Erkekler tekler ilk tur müsabakaları (13.30)
ÇİM HOKEYİ
Bayanlar grup müsabakaları (03.30-16.00)
SUTOPU
Erkekler grup maçları (04.30-09.00)
HENTBOL
Erkekler grup maçları (04.00-15.35)
VOLEYBOL
Erkekler grup maçları (05.00-17.00)
JUDO
Bayanlar 52kg (07.00-11.30)
Erkekler 66kg (07.00-11.30)
Bayanlar 52kg (13.00-14.30)
Erkekler 66kg (13.00-14.30)
Bayanlar 52kg bronz madalya müsabakası (13.00-14.30)
Erkekler 66kg bronz madalya müsabakası (13.00-14.30)
Bayanlar 52kg altın madalya müsabakası (13.00-14.30)
Erkekler 66kg altın madalya müsabakası (13.00-14.30)
OKÇULUK
Bayanlar takım eleme müsabakaları (05.00)
Bayanlar takım çeyrek final müsabakaları (05.50)
Bayanlar takım yarı final müsabakaları (11.00)
Bayanlar takım bronz madalya müsabakası (11.50)
Bayanlar takım altın madalya müsabakası (12.25)
ATICILIK
Bayanlar 10m havalı tabanca (04.00)
Erkekler trap (04.00)
Bayanlar 10m havalı tabanca finali (07.00)
Erkekler 10m havalı tabanca finali (10.00)