Pazar günü programı belli oldu

Tempo24-







YÜZME



Erkekler 400m karışık finali (05.00)

Bayanlar 100m kelebek yarıfinali (05.10)

Erkekler 400m serbest finali (05.21)

Bayanlar 400m karışık finali (05.39)

Erkekler 100m kurbağalama yarıfinali (05.58)

Bayanlar 4X100m serbest bayrak yarışı (06.18)

Bayanlar 100m sırtüstü (13.30)

Erkekler 200m serbest (13.54)

Bayanlar 100m kurbağalama (14.43)

Erkekler 100m sırtüstü (15.08)

Bayanlar 400m serbest (15.40)

Erkekler 4X100m serbest bayrak (16.11)



ARTİSTİK CİMNASTİK



Bayanlar elemeler (05.00)

Bayanlar elemeler (08.30)

Bayanlar elemeler (12.00)

Bayanlar elemeler (15.00)



BOKS



Erkekler 64kg elemeleri (08.30)

Erkekler 69kg elemeleri (10.01)

Erkekler 64kg elemeleri (14.00)

Erkekler 69kg elemeleri (15.31)



BİSİKLET



Bayanlar yol yarışı (09.00)



TENİS



Erkekler ve Bayanlar tekler ilk tur müsabakaları (05.30-09.30)

Erkekler ve Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (05.30-09.30)

Erkekler ve Bayanlar tekler ilk tur müsabakaları (12.00.18.00)

Erkekler ve Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (12.00-18.00)



FUTBOL



Erkekler Grup A, B, C ve D maçları (12.00)

Erkekler Grup A, B, C ve D maçları (13.45)



BASKETBOL



Erkekler Grup A ve B maçları (04.00-17.15)



YELKEN



49er Sınıfı 1, 2 ve 3. yarışlar (08.00)

Finn 3 ve 4. yarışlar (08.00)

Bayanlar Yngling (08.00)



HALTER



Erkekler 56kg - Grup B (05.00)

Bayanlar 53kg - Grup B (07.30)

Bayanlar 53kg - Grup A (10.30)

Erkekler 56kg - Grup A (14.00)



KÜREK



Bayanlar hafif kilo iki çifte (09.50)

Erkekler hafif kilo iki çifte (10.20)

Erkekler hafif kilo dört tek dümencisiz (11.00)

Bayanlar 4 çifte (11.30)

Erkekler 4 çifte (11.50)

Bayanlar 8 tek dümencili (12.20)

Erkekler 8 tek dümencili (12.40)



ATLAMA



Bayanlar senkronize 3m tramplen atlama finali (09.30)

Takım Dresaj - ikinci gün (01.30)

Bireysel Dresaj - ikinci gün (01.30)



ESKRİM



Erkekler bireysel epe elemeleri (05.00)

Erkekler bireysel epe elemeleri (06.30)

Erkekler bireysel epe elemeleri (08.30)

Erkekler bireysel epe çeyrek finalleri (09.30)

Erkekler bireysel epe yarı finalleri (12.00)

Erkekler bireysel epe brnoz madalya müsabakası (13.10)

Erkekler bireysel epe finali (13.40)



PLAJ VOLEYBOLU



Erkekler ve bayanlar grup maçları (04.00-18.00)



BADMİNTON



Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (05.00)

Bayanlar tekler ikinci tur müsabakaları (05.00)

Erkekler tekler ilk tur müsabakaları (05.00)

Bayanlar çiftler ilk tur müsabakaları (13.30)

Bayanlar tekler ikinci tur müsabakaları (13.30)

Erkekler tekler ilk tur müsabakaları (13.30)



ÇİM HOKEYİ



Bayanlar grup müsabakaları (03.30-16.00)



SUTOPU



Erkekler grup maçları (04.30-09.00)



HENTBOL



Erkekler grup maçları (04.00-15.35)



VOLEYBOL



Erkekler grup maçları (05.00-17.00)



JUDO



Bayanlar 52kg (07.00-11.30)

Erkekler 66kg (07.00-11.30)

Bayanlar 52kg (13.00-14.30)

Erkekler 66kg (13.00-14.30)

Bayanlar 52kg bronz madalya müsabakası (13.00-14.30)

Erkekler 66kg bronz madalya müsabakası (13.00-14.30)

Bayanlar 52kg altın madalya müsabakası (13.00-14.30)

Erkekler 66kg altın madalya müsabakası (13.00-14.30)



OKÇULUK



Bayanlar takım eleme müsabakaları (05.00)

Bayanlar takım çeyrek final müsabakaları (05.50)

Bayanlar takım yarı final müsabakaları (11.00)

Bayanlar takım bronz madalya müsabakası (11.50)

Bayanlar takım altın madalya müsabakası (12.25)



ATICILIK



Bayanlar 10m havalı tabanca (04.00)

Erkekler trap (04.00)

Bayanlar 10m havalı tabanca finali (07.00)

Erkekler 10m havalı tabanca finali (10.00)



