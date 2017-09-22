Pazar günü Pendik'te bu yollara dikkat

İSTANBUL,(DHA)İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü bir organizasyon şirketi tarafından 24 Eylül Pazar günü Pendik\'te yapılacak Bisiklet aktivitesi ile ilgili olarak 08.30-10.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı. Buna göre

E80 TEM Otoyolu Kocaeli istikameti trafiğe kapalı olacağından trafik akışı Kurtköy ayrımı noktasından D-100 Karayoluna yönlendirilecek.

Kurtköy Gişeler Kocaeli istikameti kapalı olacağından trafik akışı D-100 karayoluna yönlendirilecek.

Orhanlı Gişeler Kocaeli istikameti kapalı olacağından trafik akışı Kuzey yolu kullanarak Kurtköy gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.