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PAZAR GÜNÜ PENDİK'TE BU YOLLARA DİKKAT

  Haber: İSTANBUL,(DHA) İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü bir organizasyon şirketi tarafından 24 Eylül Pazar günü Pendik'te  yapılacak  Bisiklet aktivitesi ile ilgili olarak 08

22 Eylül 2017 15:52


 
Haber: İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü bir organizasyon şirketi tarafından 24 Eylül Pazar günü Pendik\'te  yapılacak  Bisiklet aktivitesi ile ilgili olarak 08.30-10.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları açıkladı. Buna göre
E80 TEM Otoyolu Kocaeli istikameti trafiğe kapalı olacağından trafik akışı Kurtköy ayrımı noktasından D-100 Karayoluna yönlendirilecek.
Kurtköy Gişeler Kocaeli istikameti kapalı olacağından trafik akışı D-100 karayoluna yönlendirilecek.
Orhanlı Gişeler Kocaeli istikameti kapalı olacağından trafik akışı Kuzey yolu kullanarak Kurtköy gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.

 
 

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