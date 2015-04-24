Pazar günü İstanbul'daki bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da pazar günü gerçekleştirilecek olan 2015 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle, saat 08:00'den yarış bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yapılan açıklamaya göre pazar günü kapalı olacak yolların listesi şu şekilde:

Eyüp

Hz. Halid Bulvarı (8 Mayıs kavşak istikametine),

Feshane önü,

Yavedut Caddesi (Haliç sahil yolu),

D-100 Kuzey yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Yadevut Caddesi istikametine dönüş yapılamayacak),

D-100 Güney yol Haliç Köprü bağlantı yolu (Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak),

Savaklar Caddesi.

Fatih

Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat sahil yolu),

Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat sahil yolu),

Aldülezelpaşa Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat sahil yolu),

Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat sahil yolu),

Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılamayacak),

Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Taksim istikameti (Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılamayacak),

Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Balat sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılamayacak),

Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti (Balat sahil yolu Kadir Has Caddesi istikametine dönüş yapılamayacak),

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü sahil yolu),

Cemil Birsel Caddesi,

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır),

Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu),

Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı,

Araba vapurları girişleri,

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Zeytinburnu Varyant altı arası),

Sahil Kennedy Caddesi transit yol (Bakırköy - Yenikapı arası),

Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılamayacak),

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden sahil istikametine dönüş yapılamayacak),

Kumkapı (Kumluk Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılamayacak),

Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı.

Zeytinburnu

Zeytinburnu Belediyesi önünden sahil güney yönüne akım verilmeyecek,

Zeytinburnu Varyant altı güney yol Sirkeci istikameti,

Yedikule Onuncu Yıl Caddesinden sahil güney yönüne akım verilmeyecek.

Alternatif yollar

Eyüp

Silahtarağa Caddesi,

Hz. Halid Bulvarı (Eyüp Sultan Bulvarı istikameti),

Eyüp Sultan Bulvarı,

D-100 kuzey yol,

D-100 güney yol.

Fatih

Fevzipaşa Caddesi,

Draman Caddesi,

Manyasizade Caddesi,

Yavuz Selim Caddesi,

Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi,

Atatürk Bulvarı kuzey yol,

Atatürk Bulvarı güney yol,

Şehzadebaşı Caddesi,

Vezneciler Caddesi,

Ebusuud Caddesi,

Yerebatan Caddesi,

Bab-ı Ali Caddesi,

Ordu Caddesi,

Kadırga Liman Caddesi,

Türkeli Caddesi,

Alayköşkü Caddesi,

Türkocağı Caddesi,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi.

Zeytinburnu

Onuncu Yıl Caddesi,

Demirhane Caddesi,

Genç Osman Caddesi.

Beyoğlu

İmrahor Caddesi,

Karaağaç Caddesi,

Hasköy Caddesi,

Tersane Caddesi.