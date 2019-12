Pazar daralsa da lüks araç satışı arttı

Otomotiv pazarında yılın 11 aylık döneminde en yüksek daralma yüzde 32 ile A sınıfı (mini) araçlarda görülürken, D (üst orta) ve E (lüks) sınıf araç satışlarında artış yaşandı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarında 2008 yılı Kasım ayı binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 26 bin 253 adet olarak gerçekleşti.



Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre binek araç satışları yüzde 56,6 düşüşle 17 bin 201 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı da geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 61,8 azalarak 9 bin 52 adede düştü.



Kasım ayında toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,5 oranında azalırken, yılın 11 aylık döneminde araç pazarı da geçen yıla göre yüzde 8,5 azalarak 451 bin 945 adede geriledi.



Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,3 azalarak 280 bin 119 adede düştü. Hafif ticari araç satışları da aynı dönem için geçen yıla oranla yüzde 13,3 daralarak 171 bin 826 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları geçen ay, önceki aya göre yüzde 13, hafif ticari araç satışları da yüzde 31 oranında daraldı.



Üst orta ve lüks sınıf araç satışı arttı



Ocak-Kasım döneminde en yüksek satış adedi 114 bin 958 adet ve yüzde 41 pay ile C sınıfında gerçekleşti. C sınıfını 113 bin 732 adet ve yüzde 41 pay ile B sınıfı araçlar izledi.



Yılın 11 aylık döneminde binek araç pazarındaki daralmaya paralel olarak B sınıfında binek araç satışlarında yüzde 12'lik gerileme görülürken, C (orta) sınıf araçlarda ise daralma yüzde 1 ile sınırlı kaldı.



Bu dönemde sadece D (üst orta) ve E (lüks) sınıf araçlarda sınıf bazında bir artış gerçekleşti.



En yüksek daralma ise yüzde 32 ile A (mini) sınıf araçlarda görülürken, onu F (üst lüks) sınıf binek araçlar takip etti.



Bu dönemde kasa tiplerine göre yüzde 54 pay ile en fazla sedan tipi araçlar tercih edilirken, bu sınıfı yüzde 32'lik pay ile H/B araçlar, yüzde 8 pay ile SUV araçlar izledi.



Yılın 11 ayında satışların yarısı dizel araçlardan oluştu



2008 yılı Ocak-Kasım dönemi en yüksek paya yüzde 80 ve 223 bin 223 adetle 1600cc altındaki araçlar sahip oldu. 2000cc üzerinde motor hacmine sahip araçların payı ise yüzde 4 oldu.



Kasım ayı sonu itibariyle 2000cc üzeri satışı yapılan araçların yüzde 88,5'ini dizel araçlar oluşturdu. 2008 yılı Ocak-Kasım döneminde dizel binek araç satışları geçen yıla oranla yüzde 10 oranında düşüş gösterdi. Sınıf bazında dizel araç satışlarında artış yalnızca D ve E sınıflarında görülürken A, B,C ve F sınıflarındaki dizel araç satışlarında ise düşüş görüldü.



Yılın 11 ayında satışların yarısı dizel araçlardan oluştu.



Toplam binek otomobil pazarında geçen ay itibariyle otomatik şanzımanlı araç satışlarında yüzde 3 artış kaydedildi.