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Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

İstanbul DHA- Sancaktepe'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

17 Mayıs 2018 21:28

İstanbul DHA- Sancaktepe\'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe Atatürk Mahallesi\'nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.  Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor. Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.

(FOTOĞRAF)

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