Pazar alışverişi yapan vatandaş: Artık yetmiyor, hiçbir şey alamıyoruz

Osmaniye Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlar, dolar kurundaki düşüşe karşın hiçbir ürünün fiyatının düşmediğini ve fiyatları artan ürünlerin olduğunu söyledi.

“Taneyle, sayarak alıyoruz”

Pazarda alışveriş yapmak isteyen Ertuğrul Karaman isimli vatandaş zamlı fiyatlar hakkında şunları belirtti:

“Yok ya nerede düşüş? 20'li yumurta ve peynir aldım, 80 lira tuttu. Bir asgari ücretli bir gün çalışsa bunu alamayacak ya… Ne olacak böyle, (fiyatlarda) nasıl düşme bu? Nereye düşüyor anlamıyorum ki. Haline baksana milletin. Taneyle ya, sayarak alıyoruz. Neyi neyle çarpacağız, neyi neyle toplayacağız, şaşırdık kaldık.”

Zamlardan şikayetçi olan bir diğer vatandaş Meryem Ayaz ise şöyle konuştu:

“Etiketlerde hiçbir düşüş görmüyoruz, günden güne yükseliyor. Hiçbir şey alamıyoruz. Emekliyiz, yok, yetmiyor. Domates, salatalık, maydanoz aldım, 50 lira para ödedim.”

“Hiçbir şeyin ucuz olmadığını herkes biliyor''

Pazardan aldığı malzemeleri gösteren Fatma Karaköleoğlu, “Yansımadığını herkes biliyor. Çarşıda, pazarda hiçbir şeyin ucuz olmadığını herkes biliyor. Çok az şey aldım, 150 lira ödedim. (Poşetteki dilim kabağı göstererek) Kabak aldım, 28 TL. 2 kişiye göre alıyorum, 4 kişi, 6 kişi olanlar ne yapacak acaba…” şeklinde konuştu.

Selma Baloğlu ise şunları ekledi:

“Hiç düşüş yok. Gittikçe daha fazla yükseliyor. Etiketlere göz atın görürsünüz zaten. Kış sebzesinin bile kilosunu 7-8 liradan yiyorsunuz. Bir kova yoğurt olmuş 23 lira. Peynirin, sütün kilosunu saymıyorum artık…'' (Sözcü)