PayPal kapanıyor, 15 TL altındaki paralar çekilemeyecek, ALİKEV destekçileri bağış çağrısı yaptı

PayPal Türkiye piyasasından çekiliyor. BDDK lisans başvurusunun kabul edilmediği için çekilme kararı alan PayPal, 6 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki PayPal müşterileri hesapları üzerinden para gönderme ve alma işlemi yapamayacak. PayPal kullancılarının 6 Haziran 2016 tarihine kadar hesap bakiyeleri 15 TL / 10 $ / 10€ altında olan tutarları çekmeleri mümkün olmayacak. Kullanıcılar, çekmeleri mümkün olmayan miktarı internetten harcayabilecek. Eskişehir’de Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için bir araya gelen grupta yer alan ve polis saldırısıyla hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz adına kurulan ALİKEV’in destekçileri, sosyal medya üzerinden duyuru yaparak, çekilemeyen miktarın vakfa bağışlanması için çağrı yaptı.

PayPal ile nasıl bağış yapılır?

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın PayPal adresine (www.paypal.me/alikev) girilerek bağış yapılmak istenen tutarın yazılması yeterli. Sonrasında ise PayPal kullanıcı adı ve şifresiyle Paypal oturumu açılarak bağış onaylanabilir.