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Paylaşımı tepki çekmişti; AKP, ihraç etti

"94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti, tabii ki evet”

02 Mart 2017 02:29

Malatya’nın Akçadağ İlçesi AKP Meclis Üyesi Cumali Doğan, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı “94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti. Tabiiki evet” paylaşımı, tepkilere neden oldu. AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından Doğan'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Akçadağ İlçesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Cumali Doğan, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "94 yıllık sarhoşların kurduğu rüyalar bitti. Tabiiki evet” şeklinde paylaşımda bulundu. Doğan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Partisince savunması istenip disiplin kuruluna sevk edilen Cumali Doğan'ın AKP ile ilişiği kesildi. 

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, savunmasında Atatürk ve İnönü’yü hedef alarak paylaşımı yapmadığını sadece başka birinin yaptığı paylaşımı paylaştığını söylediğini belirterek, "İl yönetim kurulumuzda söz konusu paylaşımın tüzüğümüzün 117'nci maddesinin 1 ve 2'ncı fıkralarında sayılan hükümleri ihlal ettiği anlaşılmıştır. Partimizin temel değerlerine aykırı olarak, ilgili kişinin parti tüzüğünün 119'uncu maddesi gereğince tedbirli olarak disiplin kuruluna sevki ile parti ile ilişkisinin kesilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle Cumali Doğan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. 

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