Paylan'dan soru önergesi: Dolar 6.86'ya demir attı; yoksa dalgalı kuru bırakıp sabit kura mı geçtiniz?

HDP Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, dolar kurunun uzun süredir 6.86 seviyesine sahiplendiğine dikkat çekerek, "Dalgalı kur sisteminden çıkıp sabit kur sistemine mi geçtiniz?" diye sordu.

Paylan'ın Albayrak'a yönelttiği sorular şöyle:

1. “Sabit Kur Sistemi”ne mi geçtiniz?

2. Bakanlığa geldiğinizden bu yana, Merkez Bankası rezervlerinden kaç milyar dolar, kamu bankaları üzerinden sattınız?

3. Hangi ekonomik gerekçeyle doları 6,86 TL’ye sabitlemeye çalışıyorsunuz?

4. Döviz sattırdığınız kamu bankalarının döviz açık pozisyonu nedir?

5. Merkez Bankası’nın net döviz rezervleri tarihi düşük seviyedeyken “Sabit Kur Sistemi”ni nasıl sürdüreceksiniz?