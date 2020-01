Paylan: "MHP, atılmazsam desteğini çekmekle tehdit etti"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "soykırım" kelimesini kullanan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, kendisine Meclis'ten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesinin ardından BBC Türkçe'ye konuştu.

Bu ifadeyi Meclis kürsüsünden defalarca söylediğini ve hiçbir cezaya maruz kalmadığını hatırlatan Paylan, "Demek ki zamanın ruhu öyleymiş. Bu sefer ceza almam da AKP'nin anayasa için MHP ile kurduğu koalisyonun ardından yeni zamanın ruhunu yansıtıyor" dedi.

AKP'nin ilk dönemlerin tabu olmaktan çıkardığı bir konuyu MHP'nin baskısıyla tekrardan tabu haline getirdiğini söyleyen Paylan, "Konuşmamın ardından yaklaşık bir buçuk saat ara verildi, büyük bir krize dönüştü bu olay. AKP'nin içinde 'akil insan' diyebileceğim kişiler bunun ifade özgürlüğü olduğunun farkındaydı ve geçiştirmeye çalışıyordu. Fakat MHP 'Garo Paylan atılmazsa anayasadan desteğimizi çekeriz' dedi. Bu tehdidin sonunda AKP cezalandırılmama karar verdi" diye konuştu.

Garo Paylan, Meclis İçtüzüğü'nün 161. maddesine göre cezalandırılmasına da anlam veremediğini söyledi.

161. maddede "Türkiye Cumhuriyetine veya onun Anayasa düzenine sövmek, Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak" gibi durumlarda vekillere en çok 3 birleşime kadar geçici çıkarma cezası verilmesi öngörülüyordu.

Paylan, "Benim konuşmamda soykırım ifadesini kullanmam Türkiye Cumhuriyeti'ne sövmek değildir. Soykırım olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmamıştı. Ermeni halkının başına gelenleri böyle tanımladığımı söyledim ve 'gelin adını siz koyun' dedim" diye konuştu:

"Maalesef CHP de bir hezeyanla buna yedeklendi. İçine sinmeyen CHP vekilleri cezalandırılmama yönelik oylama sırasında dışarı çıkarak oy kullanmadı ama milliyetçi eğilimi olan vekiller içerde kaldı ve çoğu cezalandırılmam yönünde oy kullandı".

Paylan, AKP ve CHP'den pek çok vekilin sonradan yanına gelerek karara katılmadıklarını söylediğini aktardı.

Konuşması nedeniyle ceza almasının kürsü dokunulmazlığının ihlali olduğunu vurgulayan Paylan, "Hakaret içermeyen, tarihi bir tez ortaya koyan bu konuşmama gösterilen tahammülsüzlük, yeni milliyetçi cephenin özgürlükleri ne kadar daralttığını, daraltacağını gösteriyor" dedi.

HDP milletvekili, cezanın ardından sosyal medyadan tehditler aldığını, fakat tehditten çok dayanışma mesajı aldığını söyledi:

"Yeni milliyetçi cephe bunu bir araç olarak kullandı ve beni de hedef noktasına koydu.

"Bundan kişisel bir endişem yok ama bu linççi, aşırı milliyetçi ve faşizan iklimden endişe duyuyorum. Bu, 'Türk'ün anayasası' denilen anayasanın bir tezahürü.

"Bu atmosferin çok negatif etkisi olacak. Onlar tek kimliği esas alıyorlar yeni paradigmada. Kendileri gibi olmayan herkese, farklı düşüncelere ve seslere söyledikleri tek şey: İtaat et, rahat et. Yeni zamanın ruhunun sloganı bu, 'itaat et, rahat et'.

"Ben Türk halkını soykırım nedeniyle suçlamıyorum. Bu bir zihniyetin sorumluluğudur, 1915'te başta olan cuntanın sorumluluğudur. Bununla yüzleşilmediği müddetçe benzer suçlar işlenmeye devam eder. Türkiye toplumu bir şekilde bunu hafızasında biliyor, Ermeni halkının başına gelenleri de kendi başlarına gelenleri de biliyor."

Paylan'ın dün Meclis'teki konuşmasında "1913-23 döneminde dört halkı kaybettik. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Yahudileri kaybettik. Büyük katliamlarla, soykırımlarla bu topraklardan ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar" ifadelerini kullanması üzerine diğer vekiller tepki göstemiş, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da araya girerek "Sayın Paylan sözlerinizi düzeltin, soykırım olmamıştır" demişti.

Konuşmasını sürdüren Paylan, "Bir zamanlar yüzde kırktık, bugün binde biriz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki - ben adına soykırım diyorum, siz nederseniz deyin - bugün binde biriz. Neyle olmuşsa adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Atamın, dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Ben bir kılıç artığıyım sizin tabirinizle" ifadelerini kullanmış, bu sözlerin ardından bazı milletvekilleri sıralarına vurarak tepki gösterince TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara vermişti.

Bir saat süren aradan sonra başlayan oturumda AKP, CHP ve MHP grup başkanvekilleri birer konuşma yaparak "Ermeni soykırımının olmadığını" söylemiş, AKP ve MHP'li konuşmacılar Paylan'a Meclis İçtüğüzü'nün 161. maddesine göre verilmesini talep etmişti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise bir insanın soykırımın varlığını veya yokluğunu savunması nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söylemişti.

Taleplerin ardından yapılan oylamada Paylan'a 3 birleşim çıkarma cezası verilmesi kabul edilmişti.