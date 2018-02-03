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Spor

Payasspor - Utaş Uşakspor: 2-3

HATAY, (DHA) STAT: Payas İlçe  HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun PAYASSPOR:  Fatih, Ali, Onur, Gökhan, Koray, Çetin, Ömer, Aykut, Hasan, Tevfik, Fatih  UTAŞ UŞAKSPOR:  Ersin, Levent, Fatih, Şemsettin, Ahmet, Kerem, Selçuk, Doğan, Ekrem

03 Şubat 2018 20:42

HATAY, (DHA)

STAT: Payas İlçe 
HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun
PAYASSPOR:  Fatih, Ali, Onur, Gökhan, Koray, Çetin, Ömer, Aykut, Hasan, Tevfik, Fatih 
UTAŞ UŞAKSPOR:  Ersin, Levent, Fatih, Şemsettin, Ahmet, Kerem, Selçuk, Doğan, Ekrem, Şahin, Tayfur
GOLLER: Dk. 15 Tayfur Emre Yılmaz, Dk. 45 Şahin Fıstıkcı, Dk. 90 Özden Erdem (Utaş Uşakspor) - Dk. 29 Onur Çakır, Dk. 31 Fatih Mustafa Baydemir (Payasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Aykut Topal (Payasspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un 20\'nci haftasında Payasspor deplasmanına çıkan Utaş Uşakspor, maçı 3-2\'lik skorla kazandı. Uşakspor bu galibiyetle puanını 41 yaparken, Payasspor ise 20 puanda kaldı. TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 21\'inci hafta karşılaşmalarında Uşakspor, evinde Çorum Belediyespor\'u ağırlayacak. Payasspor ise Tekirsağspor deplasmanına gidecek.

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