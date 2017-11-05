Payasspor - Çorum Belediyespor: 0-1

Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay),(DHA)

STAT: Payas

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

PAYAS: Ahmet Üçgün (x), Arif (x), Göktuğ (x), Koray (x), Gökhan Aydaş (x), Abdulsamet (x), Murat Can (x), İhsan (x) , Tevfik(x), Ömer (x), Necmi (x)

ÇORUM BELEDİYE: Ramazan (xx), Yakup (xx), Mert (xx), Doğan Can (xx), Abuzer (xxx), Abdullah (xxx), Akın (xx), Özgür (xx), Taner (xx), Yasin (xx ), Tevfik (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 42 Koray (Payas)

GOL: Dk. 68 Abuzer (Çorum)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Payasspor kendi evinde konuk ettiği Çorum Belediyespor’a ikinci yarıda yediği golle teslim oldu: 0-1.

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