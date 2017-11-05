T24 LogoT24 Logo
Spor

Payasspor - Çorum Belediyespor: 0-1

Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay),(DHA) STAT: Payas HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ferdi Karadoruk (xx) PAYAS: Ahmet Üçgün (x), Arif (x), Göktuğ (x), Koray (x), Gökhan  Aydaş (x), Abdulsamet (x), Murat Can (x), İhsan (x) , Te

05 Kasım 2017 19:14

Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay),(DHA)

STAT: Payas

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
PAYAS: Ahmet Üçgün (x), Arif (x), Göktuğ (x), Koray (x), Gökhan  Aydaş (x), Abdulsamet (x), Murat Can (x), İhsan (x) , Tevfik(x), Ömer (x), Necmi (x)
ÇORUM BELEDİYE: Ramazan (xx), Yakup (xx), Mert (xx), Doğan Can (xx), Abuzer (xxx), Abdullah (xxx), Akın (xx), Özgür (xx), Taner (xx), Yasin (xx ), Tevfik (xx)
KIRMIZI KART: Dk. 42 Koray (Payas)
GOL: Dk. 68 Abuzer (Çorum)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Payasspor kendi evinde konuk ettiği Çorum Belediyespor’a ikinci yarıda yediği golle teslim oldu: 0-1.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞHatayDHA STAT Payas HAKEMLER Abdullah Buğra TaşkınsoyAhmet YaşılakFerdi KaradorukAhmetArifGöktuğKorayGökhan  AydaşAbdulsametMurat CanTevfikxNecmiBELEDİYE RamazanYakupMertDoğan CanAbuzer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24