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Spor

Payasspor - Büyükçekmece Tepecikspor : 0-0

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) -  STAT: Payas HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Gökhan Esen (xx), Muratcan Ilgaz (xx) PAYAS : Suphi ( xx), Abdulsamet (xx) , İhsan Uğur (xxx), Aykut  ( xx), Tevfik  (xx), Cuma (xx),(Dk 85 Ömer xx), Gökhan (xx), Koray  (xx) ,

16 Aralık 2017 18:42

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) - 

STAT: Payas
HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Gökhan Esen (xx), Muratcan Ilgaz (xx)
PAYAS : Suphi ( xx), Abdulsamet (xx) , İhsan Uğur (xxx), Aykut  ( xx), Tevfik  (xx), Cuma (xx),(Dk 85 Ömer xx), Gökhan (xx), Koray  (xx) ,(Dk 67 Göktuğ xx), Baran  (xx), (Dk 76 Deniz xx), Necmi (xx), Murat Can  (xx)
BÜYÜK ÇEKMECE TEPECIK: İbrahim (xxx) , Ramazan (xx) , Onur Cenk  (xx) , Caner  (xx),  Eray (xx), Can (xx), Recep (xx) , Yusuf  (xx),(Dk 89 Osman xx), Onur Erdem (xx) , Semih (xx ) ,(Dk 85 Mert xx), Fırat (xx)
SARI KARTLAR : Baran, Uğur (Payas), Ramazan, Can, Semih (Büyük çekmece Tepecik)
KIRMIZI KART: Dk 74 Can (ikinci sarıkarttan)(Büyükçekmece Tepecik)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Payasspor, kendi evinde konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor ile 0-0 berabere kaldı.

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