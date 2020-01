Payasspor - Büyükçekmece Tepecikspor : 0-0

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) -

STAT: Payas

HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Gökhan Esen (xx), Muratcan Ilgaz (xx)

PAYAS : Suphi ( xx), Abdulsamet (xx) , İhsan Uğur (xxx), Aykut ( xx), Tevfik (xx), Cuma (xx),(Dk 85 Ömer xx), Gökhan (xx), Koray (xx) ,(Dk 67 Göktuğ xx), Baran (xx), (Dk 76 Deniz xx), Necmi (xx), Murat Can (xx)

BÜYÜK ÇEKMECE TEPECIK: İbrahim (xxx) , Ramazan (xx) , Onur Cenk (xx) , Caner (xx), Eray (xx), Can (xx), Recep (xx) , Yusuf (xx),(Dk 89 Osman xx), Onur Erdem (xx) , Semih (xx ) ,(Dk 85 Mert xx), Fırat (xx)

SARI KARTLAR : Baran, Uğur (Payas), Ramazan, Can, Semih (Büyük çekmece Tepecik)

KIRMIZI KART: Dk 74 Can (ikinci sarıkarttan)(Büyükçekmece Tepecik)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Payasspor, kendi evinde konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor ile 0-0 berabere kaldı.