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Spor

Payas Spor-Aydın Spor 1923: 0-0

Ufuk AKTUĞ/PAYAS (Hatay), (DHA) STAT: Payas İlçe HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Nurettin Çiçek (xx), Oğur Aydoğdu (xx) PAYAS SPOR: Ahmet Üçgün (xx)- Arif (xx), Göktuğ (xx), Gökhan Çırak (xx), Koray (xx) (Dk

01 Ekim 2017 23:25

Ufuk AKTUĞ/PAYAS (Hatay), (DHA)
STAT: Payas İlçe
HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Nurettin Çiçek (xx), Oğur Aydoğdu (xx)
PAYAS SPOR: Ahmet Üçgün (xx)- Arif (xx), Göktuğ (xx), Gökhan Çırak (xx), Koray (xx) (Dk.87. Baran x), Abdulsamet (xx), Gökhan Aydaş (xx), (Dk.65 Dniz xx), Murat (xx), Aykut (xx), Ömer (xx) (Dk.46 Cuma Ali Üzüm xx), Necmi (xx)
AYDIN SPOR 1923: Ulaş (xxx)- Ramazan (xx), Cuyhun (xx) (Dk. 79 Osman x), Uğur (xxx), İsmail (xx), Mesut (xx), Habib (xx), Tuncay (xx) (Dk. 87 Artun x), Serkan (xx), Ömer (xx), Mikail (xx) (Dk. 65 Emre xx)
SARI KARTLAR Göktuğ, Deniz, Murat, Aykut, Cuma Ali Üzüm (Payas Spor), Ulaş, Osman, Emre (Aydın 1923)
Spor Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Payas Spor, kendi sahasında Aydın Spor 1923 ile 0-0 berabere kaldı.

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