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Spor

Pavlyuchenko Totthenham yolcusu

Roman Pavlyuchenko, Tottenham forması giyeceğini açıkladı.

27 Ağustos 2008 03:00

Spartak Moskova'nın ve Rus Milli Takımı'nın yıldız forveti Roman Pavlyuchenko, çok yakında Tottenham forması giyeceğini açıkladı.

26 yaşındaki Rus yıldız Roman Pavlyuchenko, Totthenham'la anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. UEFA'nın Rusça sitesine konuşan Pavlyuchenko, Spartak Moskova'nın Perşembe günü Dinamo Kiev'le oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil olmadığını, çünkü Tottenham'la transfer görüşmeleri yürüttüğünü açıkladı.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada " Şunu söyleyebilirmki Kiev'de oynamayacağım ve Tottenham'a gidiyorum. Şu an için vizemin çıkmasını bekliyorum. Çıkar çıkmaz İngiltere'ye gideceğim" dedi.

Tottenham'ın teknik direktörü Juande Ramos'la henüz görüşmediğini belirten Pavlyuchenko sözlerine şöyle devam etti: "Juande Ramos'la henüz tanışmadım. Ama benim gibi bir futbolcudan memnun kalacağına eminim."

Spartak Moskova'nın başkanı Eduard Nisenboim de transferi doğrulayarak Rus medyasına şunları söyledi: "Şu an için transferin bitme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Sözleşmeler henüz imzalanmadı. Yalnızca sözlü anlaşmaya vardık."

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