Pavlyuchenko 5 yıl Tottenham'da



Bu sezon dikkat çekici transferlere imza atan Tottenham Hotspur, önemli bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. EURO 2008'de Rusya formasıyla sergilediği performansla otoritelerin beğenisini kazanan Roman Pavlyuchenko, 14 milyon sterlin karşılığında Spartak Moskova'dan Tottenham'a transfer oldu.



Bu sezon kadrosunu Barcelona'dan Dos Santos, Dinamo Zagreb'ten Luka Modric ve PSV'nin brezilyalı kalecisi Gomes ile güçlendiren Tottenham Hotspur, forvet hattına da takviye yaptı.



Lacivert beyazlılar, EURO 2008'de yarı finale kalan Rusya takımının yıldızlarından Roman Pavlyuchenko ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu, şampiyonada 3 gol atarak takımının en golcü futbolcusu olmuştu.



Pavlyuchenko'nun Tottenham'a transferi Dimitar Berbatov'un da Manchester United'a gidişinin önünü açtı. Bulgar golcü ile daha önce anlaşan Manchester United'ın, transfer sezonun tamamlanacağı akşam saatlerine kadar Tottenham'la da anlaşması bekleniyor.



Tottenham Hotspur ayrıca transferin son gününde Manchester City'den Hırvat savunma oyuncusu Vedran Corluca'yı da transfer etti. Spurs bu transfer için de City'e 8.5 milyon sterlin ödeyecek.

