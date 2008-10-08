Pavlyuchenko 3 hafta yok!



Tottenham Hotspur, Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremezken, Roman Pavlyuchenko'nun sakatlığıyla sarsıldı.



Tottenham Hotspur, Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremezken, Roman Pavlyuchenko'nun sakatlığıyla sarsıldı.Haftayı, 2-1'lik Hull Cİty mağlubiyeti ile tamamlayan Tottenham'da Pavlyuchenko sakatlanarak oyundan alınırken, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



7 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen Tottenham, Dimitar Berbatov, Robbie Keane ve Jermain Defoe'yi satması ve Rus oyuncunun sakatlığının ardından forvette sadece Darren Bent ve Fraizer Campbell'e muhtaç kalmışk durumda.



