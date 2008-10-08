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Spor

Pavlyuchenko 3 hafta yok!

08 Ekim 2008 03:00


Tottenham Hotspur, Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremezken, Roman Pavlyuchenko'nun sakatlığıyla sarsıldı.

Tottenham Hotspur, Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremezken, Roman Pavlyuchenko'nun sakatlığıyla sarsıldı.Haftayı, 2-1'lik Hull Cİty mağlubiyeti ile tamamlayan Tottenham'da Pavlyuchenko sakatlanarak oyundan alınırken, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

7 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen Tottenham, Dimitar Berbatov, Robbie Keane ve Jermain Defoe'yi satması ve Rus oyuncunun sakatlığının ardından forvette sadece Darren Bent ve Fraizer Campbell'e muhtaç kalmışk durumda.

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