Pavicevic çekiniyor



Euroleague'de Fenerbahçe Ülker'le 30 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Alba Berlin'in başantrenörü Luka Pavicevic, sarı-lacivertlilerin final-four'u hedefleyen komple bir takım olduğunu ve kendilerini çok zorlu bir karşılaşmanın beklediğini belirtti.





Basketbol ULEB Avrupa Ligi'nde 30 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe Ülker ile karşılaşacak olan Alba Berlin'in başantrenörü Luka Pavicevic, İstanbul'daki karşılaşmanın kendileri için çok zorlu olacağını söyledi.



Pavicevic bu konuda yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin mükemmel bir taraftara, antrenöre ve takıma sahip olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe grupta sadece üst sıralar için oynayan bir takım değil, aynı zamanda Avrupa Ligi'nin en güçlü takımlarından biri. Final four'u hedefleyen ve her anlamda komple bir takım olan Fenerbahçe'nin üstesinden gelmek zor olacak'' dedi.



Fenerbahçe Ülker'in zayıf yönlerini kullanmaya çalışacaklarını ve oyunun başından itibaren agresif bir şekilde hücum etmeleri gerektiğini ifade eden Paviceviç, pota altında Patrick Femerling'in yokluğundan dolayı sıkıntı çekeceklerini, ancak ne olursa olsun iyi bir mücadele sergileyeceklerini kaydetti.



Takımın oyun kurucusu Adam Chubb da ilk kez Türkiye'de oynayacağını ve kendisini neyin beklediğini bilmediğini, ancak Türkiye'deki coşku hakkında çok şey duyduğunu, bundan dolayı da meraklı olduğunu söyledi.



Roma'ya karşı aldıkları galibiyetin kendilerine duydukları güveni artırdığını ifade eden Chubb, bu özgüvenle galibiyet şansını korumak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.



Chubb, Fenerbahçe'nin kendilerini zorlayacak pota altında uzun boylu oyunculara sahip olduğunu, ancak antrenörlerin iyi bir plan hazırlayacaklarına inandığını kaydetti.

