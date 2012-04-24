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Pavey: Bu hükümet, Kürtleri vatandaşı yapamadı

Şafak Pavey, geçtiğimiz hafta sonu sessiz sedasız iki gününü depremin vurduğu, Van ve Erciş’te geçirdi

24 Nisan 2012 15:51

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP İstanbul Milletvekili, 'Uluslararası Cesur Kadın’ ödülü sahibi, dünyanın pek çok ülkesinde insani yardım gönüllüsü olarak çalışan Şafak Pavey, geçtiğimiz hafta sonu sessiz sedasız iki gününü depremin vurduğu, Van ve Erciş’te geçirdi. AKP iktidarının Van politikasının, ayrımcılık üzerine dayalı olduğuna dikkat çeken Pavey, "Bu ülkede büyük sorun ayrımcılık. Her alanda ayrımcılık yapılıyor. Başka bir parti nemalanacak diye Kürtler cezalandırılıyor. Bu hükümet, Kürtleri vatandaşı yapamadı" dedi.

Van ve Ercişlilerin sarsıntı krizi içinde yaşadıklarına dikkat çeken Pavey, “Kadınlar, öğretmenler, çocuklar fedakârlık yapıyor. Tüm Türkiye Van’ın acıları için bir şeyler yapıyor. Ama devlet olarak çok şefkatsiz olmuşuz” dedi.


'Sürekli ayrımcılık, nifak'


“Türkiye’de en büyük sorun vatandaşlık” diyen Pavey, “Sürekli bir ayrımcılık. Nifak sokmak. En ayıp şeylerden biri. Bir tane çadır bir tane çatı ile insani yardımı çözemezsiniz. Bir başka parti nemalanacak diye Kürtler cezalandırıyor. Bu hükümet, Kürtleri vatandaşı yapamadı” dedi. 

“Bu ülkede ahlak sorununu da sorgulamamız gerekir” sözleriyle çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıyan Pavey, konteynır ziyaretinde vatandaşların kendisine ‘Bunların içi boştu. Bileziklerimizi satıp içini döşedik” dediklerini aktardı. Yabancı ülkelerden gönderilen konteynırların nasıl verildiğini “Ben, içlerindeki beyaz eşya ile teslim edildiklerini biliyorum” diyen Pavey, “Buradan yetkililere soruyorum, konteynırların içindeki beyaz eşyalar nereye kayboldu? Çok merak ediyorum” diye konuştu.


650 liralık uçak biletinden beslenme çantalarına


Pavey, Van ve Erciş’te kadın, erkek, öğrencilerle tek tek konuştu. Uluslararası kriterleri hatırlatan ve insani yardım konusunda depremin hemen sonrası ve daha sonraki süreçte yapılacak çalışmaları anlatan Pavey, “Vanlılar insan değil mi? Siyasi rantlı bir çözüm olabilir mi?” diye sordu. Van konusunda, iktidar kanadına birçok kez 'arka planda kalarak çözüme hazırım' dediğini, ancak karşılık bulmadığına anlatan Pavey, bu tutumun Van’ı çaresiz ve umutsuz bir kent haline getirdiğini anlattı. Pavey’e göre, yatırım yapmak, yardım etmek isteyenlerin kente gelmesi çok zor. Birinci problem ulaşım da başlıyor. Türk Hava Yolları, en çok kar eden kuruluş diye övünürken yan kuruluşu Anadolu Jet’le gidiş ve dönüş ücreti 650 lira. Çocuklar, emsallerine yetişmek için 6 gün ders görüyor. Ama ‘gıda destek’ programı olmadığı için, anneler beslenme çantasına bir şeyler koyuyor.


Van, ayağa mı kaldırılacak yoksa cezalandırılacak mı?


CHP’li vekile şöyle konuştu:

"Van ayağa mı kaldırılacak yoksa cezalandırılacak mı buna karar verilmesi lazım. Ayağa kaldırılacaksa, Van herkese açılmalı. Kent cazibe merkezi yapılmalı. Uçak fiyatları indirilerek işe başlanmalı. ‘Benmerkezcilikten’ çıkarak muhalefete ve STK’ların önü açılmalı. Kadınlar için atölyeler kurulmalı. Van için özel teşvik paketi hazırlanmalı. Deprem sonrasında yaşanan travmalara psikolojik destek sağlanmalı. 

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