T24 LogoT24 Logo
Spor

Paulo Ferreira West Ham' flörtü

01 Eylül 2008 03:00

Paulo Ferreira, transferin son gününde Londra içinde bir geçiş yapabilir. Sky Sports News'e göre Portekizli oyuncu, Chelsea'den ayrılan son isim olabilir.

29 yaşındaki oyuncu, Luiz Felipe Scolari'nin Portekiz kadrosunda kendisine sık sık yer bulmasına rağmen, Chelsea günlerinde yerini yeni transfer Jose Bosingwa'ya kaptırmış gibi gözüküyor. Juliano Belletti'nin yükselen formu da Ferreira için sorun yaratan bir diğer mesele.

Eski Portolu oyuncunun Maviler'de forma bulma şansı az gibi. West Ham, tecrübeli sağ beke teklif yapmaya hazırlanıyor. Sky Sports News'ün iddiasına göre Ferreira, bordo mavili ekiple anlaşmak için Londra'nın bir tarafından diğer tarafına geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24