Paulo Ferreira West Ham' flörtü

Paulo Ferreira, transferin son gününde Londra içinde bir geçiş yapabilir. Sky Sports News'e göre Portekizli oyuncu, Chelsea'den ayrılan son isim olabilir.



29 yaşındaki oyuncu, Luiz Felipe Scolari'nin Portekiz kadrosunda kendisine sık sık yer bulmasına rağmen, Chelsea günlerinde yerini yeni transfer Jose Bosingwa'ya kaptırmış gibi gözüküyor. Juliano Belletti'nin yükselen formu da Ferreira için sorun yaratan bir diğer mesele.



Eski Portolu oyuncunun Maviler'de forma bulma şansı az gibi. West Ham, tecrübeli sağ beke teklif yapmaya hazırlanıyor. Sky Sports News'ün iddiasına göre Ferreira, bordo mavili ekiple anlaşmak için Londra'nın bir tarafından diğer tarafına geçti.



