Paulo Dybala, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı

Juventus'un 10 numarası Paulo Dybala, sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Temmuz 2015'te 40 milyon Euro bonservisle Palermo'dan geldiği Torino ekibinde adını efsaneler arasına yazdıran Arjantinli, sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından Juventus taraftarlarına veda mesajı yayınlayan yıldız oyuncu, Torino ekibinde geçirdiği 7 yılda çıktığı her maçı ve attığı her golü asla unutmayacağını aktardı.

"Bu formayı giymek benim için büyük bir onur"

28 yaşındaki hücumcu, ''Kimsenin elimizden alamayacağı sihirli 7 yıl ve 12 kupa... Zor zamanlarımda beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Yarın son kez bu formayla maça çıkacağım. Hayal etmesi zor ama bu bizim son vedamız olacak. Kolay olmayacak ama bu takım için her şeyi verdiğimi bilerek, gülümseyerek ve başım dik bir şekilde sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Paulo Dybala, resmi olarak Juventus’tan ayrılacağını açıkladı, sezon sonunda takımıyla sözleşme yenilemeyeceğini ifade etti.

12 kupa kazandı

Temmuz 2015'te 40 milyon Euro bonservisle Palermo'dan Juventus'a transfer olan Paulo Dybala, Torino ekibiyle çıktığı 291 maçta 115 gol attı, 48 asist yaptı. Siyah Beyazlı ekiple 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan yıldız oyuncu, bu sezon ise 37 maçta 15 gol, 6 asistle skor katkısı verdi.

Transferin gözdesi

Juventus'tan ayrılacağını duyuran Paulo Dybala'nın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu oldu. Inter, Tottenham, Atletico Madrid ve PSG gibi takımlarla adı anılan Dybala için son iddia Corriere dello Sport'tan geldi. Takımın başına Erik ten Hag'ı getiren Manchester United'ın Arjantinli yıldızın transferi adına harekete geçtiği belirtildi.