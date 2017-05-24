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Dünya

Paula 'Anne' Manchester'daki terör saldırısı sonrası ortada kalan 50 çocuğu otelde topladı

Canlı bomba saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti

24 Mayıs 2017 13:53

Manchester'daki 22 kişinin öldüğü çoğu çocuk 50'den fazla insanın yaralandığı canlı bomba saldırısının ardından yaşanan kargaşa sırasında ortada kalan çocuklara Paula Robinson (48) kurtarıcı oldu. 50 kadarını otelde topladı, Twitter’dan telefonunu paylaştı; kayıpları buluşturdu.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Manchester kentindeki patlama salonun içi ve dışında büyük paniğe yol açarken, konsere anne veya babasıyla giden onlarca çocuk kayboldu. 

Ancak bazı sorumlu yetişkinlerin sayesinde kaybolan çocuklar kısa sürede ailesine kavuştu. 

Paula RobinsonPatlama sırasında Manchester Arena’nın yakınında tren istasyonunda bulunan Paula Robinson salondan kaçışan çocuklardan 50’sini sakinleştirip çevredeki bir otele götürdü ve telefonunu sosyal medyada paylaşıp çocuğunu kaybeden ailelerin kendisini aramasını istedi. 

Manchester Arena’nın yakınında oturanlar da kapılarını çocuklara açtı. 

Twitter’da kısa süre sonra açılan #MissingIn-Manchester etiketi altında birçok kişi kayıp yakınlarını bulmak için mesaj bıraktı. 

Facebook’a bırakılan mesaj kısa sürede Twitter’da da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 

Kentte kalacak yer arayanlara evlerini açanlar da #RoomFor-Manchester etiketini kullandı.

İngiltere Manchester'daki terör saldırısında kayıp olduğu için ailesinin sosyal medya kampanyası başlattığı 8 yaşındaki Saffie Rose Roussos'un saldırıda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Binlerce kişi Roussos'un fotoğrafını paylaşarak kızın bulunmasına yardım etmeye çalışmıştı.

Reuters haber ajansı, İngiliz polisinin yaptığı açıklamada ölenler arasında İngiltere'nin kuzeyindeki Presnton kenti yakınlarından gelen 8 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.

İngiltere'deki terör saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan ilk isim 16 yaşındaki Georgina Callender olmuştu. Callender, pop yıldızı Grande'nin iki sene önceki konserine de giderek, ünlü yıldızla fotoğraf çektirmişti. 

Evening Standart gazetesine konuşan Callander'in bir yakın arkadaşı, patlamada yaralanan kızın aldığı yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

İngiltere, Manchester kentinde düzenlenen Ariana Grande konserinde patlayan bombaların şokunu yaşıyor. 

Avrupa'nın en büyük kapalı etkinlik alanı olan Manchester Arena'da gerçekleşen canlı bomba saldırısının ardından aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

 

 

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