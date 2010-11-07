-PAUL YİNE DOĞRU TAHMİNDE BULUNDU BERLİN (A.A) - 11.07.2010 - Almanya'nın Uruguay'ı yeneceği tahmininde bulunan ''Paul'' isimli ahtapot bir kez daha haklı çıktı. Almanya'nın Oberhausen kentindeki ''Sea Life'' adlı akvaryumda bulunan ve maç tahminlerini akvaryumuna konulan ve içinde maç oynayan takımların bayraklarının bulunduğu iki cam kutudan birinin üzerine çıkarak yapan ''Paul'', tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı. Dünya Kupası boyunca tüm maçların sonuçlarını doğru tahmin eden ''Paul'', yarın akşam oynanacak final maçında da İspanya'nın Hollanda'yı yeneceği öngörüsünde bulunmuştu. Öte yandan, Almanya'nın dünya üçüncüsü olması ülkede büyük bir sevinç yarattı. Ülkenin çeşitli kentlerinde taraftarlar maçın hemen ardından sevinç gösterileri için sokaklara dökülürken Berlin'deki Kurfürstendamm adlı ana cadde de Almanya'nın galibiyetlerinden sonra her zaman olduğu gibi kutlamalar için trafiğe kapatıldı. Maçtan sonra bir açiklama yapan Alman milli takım oyuncularından Bastian Schweinsteiger, 1-2 yenik duruma düştükten sonra yeniden toparlanarak maçı 3-2 kazandıklarını hatırlatarak, bunun karakterlerinin gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Schweinsteiger böyle bir takımda oynamaktan gurur duyduğunu kaydetti. Kaleci Hans Jörg Butt da oyun oynamaktan büyük zevk aldıklarını belirterek, Almanya'nın bu genç takımla gurur duyması gerektiğini ifade etti. Takımın İran kökenli oyuncusu Sami Khedira da genç bir takım olduklarını ve maç yapmaktan büyük zevk aldıklarını, kendilerini daha da geliştirebileceklerini söyledi. Khedira, milli takım teknik direktörü Joachim Löw'ün de takımda kalmasını istediklerini kaydetti. Löw de takımın çok iyi mücadele ettiğini ve hakkıyla dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, takımda kalıp kalmayacağı konusunda gelecek günlerde bir karar alacağını söyledi. Bild gazetesinin internet sayfasında da maç için ''Bu Dünya Kupası oyunları için teşekkürler çocuklar'' başlığı kullanıldı. Kicker adlı spor dergisinin internet sayfasında da ''Löw'ün onbiri üçüncü oldu'' başlığıyla verilen haberde, çok heyecanlı bir karşılaşmadan sonra Alman milli takımının maçı hakkıyla kazandığı yazıldı.