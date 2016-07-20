Paul Pogba'ya 100 milyon sterlinlik teklif

Transfer piyasasının en gözde oyuncusu olan Juventus’un yıldızı Paul Pogba için ilk teklif Manchester United’dan geldi. Pogba için bonuslarla beraber 100 milyon pound ile İtalyan ekibinin kapısını çalan Manchester United, ret cevabı aldı.

Juventus ve İtalya Milli Takımı’nın yıldızı Paul Pogba, Manchester United’ın yakın takibinde… İtalyan yıldız ile yapılan ilk görüşmede “Kulübümü ikna edin geleyim” yanıtı alan İngiliz ekibi, harekete geçti. Manchester United’ın bonuslarla beraber 100 milyon pound değerindeki astronomik teklifi, Juventus tarafından reddedildi.

Manchester United’ın yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Pogba için 87 milyon pound teklif yapan İngiliz ekibi, 13 milyon pound da performans bonusu önerdi. Ancak teklifi yeterli bulmayan Torino temsilcisi, 100 milyon pound bonservis bedeli ve 8 milyon pound performans bonusu karşılığında yıldız futbolcuyu satabileceğini Manchester United yönetimine iletti.

En pahalı oyuncu olabilir

Eğer Manchester United, Juventus’tan gelen karşı teklifi kabul eder ve Pogba transferini tamamlarsa, İtalyan yıldız dünya futbol tarihine “Gelmiş geçmiş en pahalı futbolcu” olarak adını yazdıracak.



Pogba, böylece, kendisinden önce 80 milyon pound ile Tottenham Hotspur’dan Real Madrid’e transfer olan Gareth Bale’e ait rekoru kırmış olacak.

İtalyan kaynaklar, Juventus yönetimi ile görüşen ve Manchester United’a dönmek istediğini söyleyen Pogba’nın transferinin kısa süre içinde biteceğini belirtiyor.