Paul Pogba'ya Premier Lig'den iki talip

Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paul Pogba için Aston Villa ve Newcastle United teklif yapmaya hazırlanıyor.

2016'da Juventus'tan ayrılarak İngiltere'ye dönen Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Adı Paris Saint Germain ve Real Madrid'le de anılan Pogba, gelecek sezon da Premier Lig'de kalabilir.

Sun'da yer alan haberde, Newcastle United ve Aston Villa'nın Paul Pogba'ya teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Manchester United'da geçirdiği dönemi ve eski antrenörü Jose Mourinho'yu eleştiren Pogba, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Son 5 sezonum gerçekten kötüydü. Bu sezon da hiçbir şey kazanamadık. Manchester United'da ya da herhangi bir kulüpte, sürekli kazanmak istiyorum. Kariyerimdeki kötü gidişat, Jose Mourinho ile çalıştığım dönemde başladı. Böyle dönemlerde kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Çok para kazanıyorsunuz ve mutlu olmanız gerekiyor. Bu doğru değil. Futbolda ve hayatta işler böyle ilerlemiyor. Bizler süper kahraman değiliz." ifadelerini kullanmıştı. Paul Pogba, Manchester United'da ne yaptı?

2016'da 89 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olan Paul Pogba, o tarihten bu yana 229 maçta süre aldı. Bu maçlarda 39 gol ve 51 asist kaydeden Pogba, İngiltere Lig Kupası (2) ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Pogba, 23 maçta 1 gol ve 9 asistle oynadı.