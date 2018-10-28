Paul Pogba: Konuşmama izin vermiyorlar

Son günlerde kötü performansıyla gündeme gelen Premier Lig ekibi Manchester United'da, yıldız oyuncu Paul Pogba'nın ilginç açıklamaları devam ediyor.

Takım hakkında konuşmaktan çekinen Pogba, Juventus maçının ardından, "Konuşamam, buna izin vermiyorlar. Kararı ben vermedim. Konuşmak istiyorum ama konuşmamamı söylediler" dedi.

West Ham karşılaşmasının ardından da yönetilen sorulara cevap vermeyerek "Ölmemi mi istiyorsunuz?" diyen Pogba, takımla alakalı konuşmaktan çekinmişti.

Bu sezon Manchester United formasıyla 12 maça çıkan Pogba, 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi.