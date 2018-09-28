Paul Pogba elmas küpesini kaybetti; tüm takım seferber oldu

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba'nın, hafta içinde antrenmanda kaybettiği elmas küpesini tüm takım arkadaşlarıyla birlikte aradığı ortaya çıktı.

Mirror'ın haberine göre Pogba, antrenmanda elmas küpesini kaybetti ve binlerce pound değerindeki küpeyi bulmak için tüm takımı seferber etti. Yaklaşık 25 kişiyle beraber sahada küpesini arayan Pogba, küpeyi bulana para ödülü bile vadetti.

Bir kulüp görevlisi yaptığı açıklamada, “Herkesin bildiği gibi Paul iyi zamanlar geçirmiyor. Kaptanlığı alındı, hocası ile arası kötü ve bir sonraki maçta taraftarların ne tepki vereceğini bilemiyor. Her şeyin üstüne binlerce pound tutarındaki elmas küpesini kaybetti. Onun için cehennem gibi bir hafta” şeklinde konuştu.

Aramalar sonuçsuz kaldı

Tüm aramalara rağmen küpesi bulunamayan Fransız futbolcu, yeni küpe almak durumunda kaldı. Emojili küpesini kulağını taktıktan sonra Instagram hikayesinden paylaşımda da bulundu.

Daha önce Manchester City’de forma giyen Mario Balotelli de, Kolo Toure ile girdiği bir ikili mücadele sonrasında 10 bin Pound değerindeki küpelerini kaybetmişti.