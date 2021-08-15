Paul Pogba'dan Real Madrid kararı

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, gelecek sezon Real Madrid forması giymek istiyor.

Paul Pogba, Manchester United'daki sözleşmesinin son 12 ayına girdi ve İngiltere'den gelen haberler yıldız futbolcunun gelecek yaz İspanya'ya taşınacağını işaret ediyor.

Daily Star'a göre, adı uzun zamandır Real Madrid ile anılan Fransız orta saha oyuncusu kararını verdi. Haberde 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun Manchester United'dan bedelsiz olarak ayrılacağı İspanyol devine katılacağı belirtildi.

Real Madrid 2022 yılında Pogba'nın yanında Erling Halaand ve Kylian Mbappe'yi de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi dev kulüpler Norveçli yıldız için yarışırken, Mbappe ve Pogba hamlesi Real Madrid'in Halaand'ı transferi için elini kuvvetlendirecek.