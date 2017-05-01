Paul Pierce'dan parkelere veda

NBA efsanelerii arasında yerini alan Paul Pierce, Los Angeles Clippers - Utah Jazz serisinin 7. maçında kariyerinin son maçına çıktı.

Clippers'ın 39 yaşındaki oyuncusu Paul Pierce, 6 sayıyla tamamladığı maç sonunda 19 yıllık NBA kariyerini noktaladı.

10 kez All-Star, lig tarihinin en skorer 15'inci ismi, 1 yüzük

Kaydettiği toplam 26 bin 397 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 15. sırada yer alan Pierce, 10 kez all-star seçildiği kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2008'de Boston Celtics formasıyla yaşadı