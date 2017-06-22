Paul Le Guen'den ilk açıklamalar

Bursaspor, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Fransız teknik adam, "Dev bir kulübe geldiğim. Ligin ilk tablosunda yer bulabilmek istiyoruz" dedi.

Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Le Guen, şunları kaydeti:

"Dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bursaspor’da hedefler yüksek. Bu baskıyla çalışmaya hazır olduğumu söyleyebilirim. Zaten bunun için buraya geldim.

Geride kalan sezondan daha iyi bir performans ortaya koymayı hedefleyeceğiz. Ligin ilk tablosunda yer bulabilmek istiyoruz. Bursaspor taraftarları çok özel. Ben de bunun farkındayım. Bu taraftarları motive etmek için elimden gelen her şeyi yapacağımı söyleyebilirim"

"Şampiyonluk istiyorum ama

hayalperest değilim"

"Şampiyonluğun yaşanması için ben de sizler kadar istekliyim. Ama ben bir hayalperest değilim. Geçen sezondan sonra atacağımız ilk adım toparlanmak olacak. Büyük sözler söylemeden önce dikkatli olmak gerek. Ayaklarımız yere basacak. İlk adım olarak güçlü bir kadro kuracağız ve en iyilerle rekabet edeceğiz. Gelir gelmez teknik ekiple toplantıya başladık. Takımın tanınması ve eksikler hakkında konuşmaya başladık. Eksik bölgeler için neler yapabileceğimizi konuştuk"

"2-3 oyuncu gelebilir"

"Ben de takımı tanımaya başladım. Sezon öncesi bir kamp var. En iyilerle rekabet etmek için bir kadro kuracağız. Geçen sezonu 14. bitirmiş bir Bursaspor var. Tabi ki Bursaspor’un kendisini konuşlandırması gereken yer ligin tepesidir. Ama bu, 10 günde yapılabilecek bir şey değil. Zaman gerek. Futbolda mucizelere yer yoktur. Bu, 10 günde gerçekleşecek bir şey değildir. Altını çizmek lazım. Scouting ekibimize güveneceğim. Bana iletilecek raporlar önem taşıyacak. Uzun yıllardır futbolun içindeyim. Benim de bildiğim tanıdığım oyuncular var. Bunların arasında bir karışım olacak. 2-3 oyuncu getirebileceğimi söyleyebilirim. Teknik ekibimizdeki arkadaşlarla bunun planlama ve konuşmalarını yaptık. Bir başarı gelecekse bir birliğe ihtiyacımız var. Anahtar kelime birliktir. Camianın tüm bileşenlerine ihtiyacımız var. 2-3 oyuncu gelebilir"

"Fransız oyuncu alabiliriz"

"Fransız oyuncular olabilir, neden olmasın? Takımla ilgili görüşlerimizi netleştirdikten sonra bu olacak. Alex Song benim de çalıştığım bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Burada kararı başkanımızla, ekiple konuşarak karar vereceğiz. Bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. Gyan da ünlü ve kendini kanıtlamış oyuncular. Biz geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişte ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Öncelikle ben de tutkulu bir oyunun taraftarıyım. Ne kadar çok pozisyon üreten bir takım olabilirsek kendimizi o kadar iyi bir takım olarak adlandıracağım. İstediğimiz oyunu oynamak için de istediğimiz oyuncuları monte etmek gerekiyor. Rakiplerimizi analiz edip, söylediğimiz şeylerde topa sahip olma ve üretken olma durumunu bazı maçlarda modifiye edebiliriz"

"Amacımız insanların yüzünü güldürebilmek"

"Elimizden geldiğince topa sahip olmaya ve üretken oynamaya çalışacağız. Ben her şeyden önce ekibime güveniyorum. Mustafa Hoca ve İsmail Hoca ile konuştum. Kendi ekibimden de birilerini getireceğim. Ama bir orduyla gelmiyorum. Bir tane kaleci hocamız ve fizyoterapist gelecek. Türk arkadaşlarla benim getirdiğim arkadaşlarla uyumlu olacağız. Bu şekilde olacak. Hepimiz çalışacağız. İnsanların yüzlerinde gülümseme yaratmaya çalışacağız. Amacımız bu olacak."