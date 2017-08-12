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Spor

Paul Le Guen: Kaybetmemize rağmen doğru yoldayız

"Güzel günler yakın"

12 Ağustos 2017 02:57

Süper Lig'de yönettiği Bursaspor ile ilk maçında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Paul Le Guen, kaybetmelerine rağmen oyun anlamında doğru yolda olduklarını söyledi.

Sonuçtan mutsuz olduklarını belirten Fransız çalıştırıcı, sahada gerçek bir takım gibi oynadıklarını savunarak gelecekte güçlü bir takım olacaklarına vurgu yaptı.

Paul Le Guen, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

Sonuç tabii ki bizim için üzücü ve korkutucu oldu. Sahada maksimumunu veren oyuncularım vardı. Kaybetmemize rağmen doğru yolda olduğumuz söylemek gerek. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde daha iyi sonuçlar elde etmemiz gerekiyor.

"Henüz değiliz; gelecekte
güçlü bir takım olacağız"

Sonuçtan mutsuzuz belki ama sahada gerçek bir takım gibi var olduk. Henüz değiliz, ama gelecekte güçlü bir takım olacağımızın sözünü veriyorum.

Oyuncularım iradeye sahip olduklarını, motivasyonlarının yüksek olduklarını gösterdiler. Taraftarlarımız da bunu görecektir. Tatillerinden ya da eski takımlarından kampın ortasına doğru gelenler oldu. Herkesin aynı seviyede olması çok zor.

Bu takım hafta hafta daha ileriye, daha iyiye gidecek. Belki bugün daha iyi bir sonuç çıkarabilirdik ama olmadı, önümüze bakacağız.

"Güzel günler yakın"

Taraftarla barışmak için daha iyi bir sonuç almayı isterdim. Onlar; daha iyi sonuçlar alan bir takımı hak ediyorlar. Taraftarlar için de üzgünüm. Söz veriyorum; birlikte çok çalışarak gün geçtikçe daha iyiye gideceğiz ve yakın olan güzel günlere geleceğiz.

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BaşakşehirBursasporSüper LigilkmaçPaulLeGuen

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