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Spor

Paul Le Guen: Beşiktaş'a gücümüz, teknik kapasitemiz yetmedi

"Yüzümüzü kaldırmamız gerekiyor, utanılacak bir şey yok"

27 Ağustos 2017 00:57

Bursaspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü Paul Le Guen, "Beşiktaş'a gücümüz, teknik kapasitemiz yetmedi" diye konuştu.

Oyuncularının yüzde 100'üyle oynadığını belirten Fransız çalıştırıcı, "Yüzümüzü kaldırmamız gerekiyor, utanılacak bir şey yok" dedi.

Le Guen, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Çok şey eksikti diyebilirim. Takım olarak ilk yarıda organizasyonumuzu işin içine katarak Beşiktaş için işleri çok zorlaştırdık. Şampiyon bir kadronun üstüne çok iyi transferler yaptılar.

Zor bir maçtı. Zor olacağını biliyorduk. Yüzümüzü kaldırmamız gerekiyor, utanılacak bir şey yok. Tüm oyuncularım yüzde 100'ünü verdi. Beşiktaş'a gücümüz yetmedi, teknik kapasitemiz yetmedi.

"Beşiktaş'ın uzağında değildik"

Beşiktaş iyiydi ama biz de çok uzağında değildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlerleyen günlerde performanslarının üstüne koyarak devam edeceklerdir.

Sağ bek ihtiyacımız var. Barış bugün iyiydi ancak o bölgedeki tek oyuncumuz o. Oraya bir takviye daha şart. Belki ondan sonra bir ofansif oyuncu daha alabiliriz."

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Paul Le GuenBursasporBeşiktaşgücümüzteknikkapasitemizyetmedi

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