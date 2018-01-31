Paul Le Guen: "Beşiktaş maçında oyuncularımdan istediğim, savaşmaları"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknil Direktörü Paul Le Guen, Beşiktaş maçına ilişkin, \"Oyuncularımın da bu özel karşılaşmanın hakkını vereceğini düşünüyorum. Onlardan istediğim şey bu maçta savaşmaları\" dedi.

Süper Lig\'in 20\'nci haftasında cuma günü sahasında Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Paul Le Guen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı için, \"Özel ve dev bir karşılaşmanın bizi beklediğini çok iyi biliyorum\" diyen Fransız çalıştırıcı, \"Geçmişi ve tarihi açısından önemli bir karşılaşma. Oyuncularımın da bu özel karşılaşmanın hakkını vereceğini düşünüyorum ve biliyorum. Onlardan istediğim şey bu maçta savaşmaları. Onlardan isteğim takım olarak hareket etmeleri ve bu maçın öneminin farkında olmaları. Eminim ki bu maçın hakkını verecekler ve sahada ona göre davranacaklar\" ifadelerini kullandı.

\"ERTUĞRUL ÇOK BÜYÜK EKSİKLİK\"

Takımdaki sakat oyunculara dair bilgiler veren Le Guen, \"Ertuğrul Ersoy henüz hazır değil. Bu bizin için çok büyük bir eksiklik ve bizimle birlikte olmasını isterdim. Diğer taraftan Emmaunel Badu\'ya güveniyorum. Hafta başından itibaren takımla antrenmanlara çıktı. Maç günü oynamaya hazır olmasını bekliyorum. Sahada olacak\" dedi

\"BİZİMKİSİ GİBİ BİR TARAFTAR HAYATIMDA GÖRMEDİM\"

Oyuncularından beklentisinin, seviyelerini ve oyuna katılımlarını yükseltmeleri olduğunu belirten Fransız çalıştırıcı, \"Ben daha önce defalarca bunu söyledim ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Bizimkisi gibi bir taraftar grubunu, bizimkisi gibi tribünleri hayatımda daha önce hiç görmedim. Dolayısıyla bu taraftarların da bu tribünlerin de takımın daha fazla savaşmasını ve savaşma ruhunu daha fazla ortaya koymasını hak ettiğini düşünüyorum. Ligini ilk yarısında yaptığımız şey tam olarak buydu. Şimdi buna geri dönmeliyiz\" şeklinde konuştu.

\"İLK YARIDAKİ ŞEVK VE İSTEKLE ÇALIŞMAYA GERİ DÖNMELİYİZ\"

Oyuncularıyla toplantılar yaptığına işaret eden Le Guen, takımın gidişatıyla ilgili olarak, \"Yaptığımız toplantılarda ben oyuncularıma şunu hatırlatmaya çalıştım. İlk yarıda iyi sonuçlar almıştık çünkü takımdaki herkes bütün katılımını ve bütün konsantrasyonunu takımın başarısına endekslemişti. Kulübümüze, taraftarımıza sadık olmak için ve onlara mutluluk verebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Biz de bu sonuçları almıştık. Onlara bu dönemi hatırlatmaya çalıştım. Son dönemde aldığımız sonuçlar, bizde değişen bir şeylerin göstergesi ve yansıması. Biz geri dönmeliyiz. Aynı şevk ve istekle çalışmaya geri dönmeliyiz ki ligin ilk yarısındaki gibi sonuçları elde edebilelim. Sanıyorum ki son 3-4 haftada bunu biraz unutmuştuk. Onlara bunu hatırlatıp tekrar eski formlarına ve eski çalışma azimlerini geri vermeye çalıştım\" ifadelerini kullandı.

\"BOSTOCK EN İYİ OYUNCU SEÇİLMİŞTİ\"

Bursaspor\'un bugün İstanbul\'a getirdiği ve anlaşma imzalamaya yakın olduğu Alper Ademoğlu ve John Bostock\'a ilişkin de konuşan Le Guen, \"Alper çok iyi tanıdığım bir oyuncu değil. Geleceğe yatırım olarak yapılan bir transfer. Çok genç bir oyuncu, Schalke 04\'ün birinci takımında olmadığını biliyorum. Bostock için aynı şey geçerli değil. İyi bildiğim bir oyuncu. 1 yıl öncesinde Fransa Lig 2\'nin en iyi oyuncusu seçilmişti. Tabii ki son 2-3 aydır performansında belli düşüşler oldu ama eminim ki buraya gelerek takımımıza katkı verecektir\" dedi.

\"OYUNCULARIM TEKRARDAN TARAFTARIN SAYGISINI KAZANMALI\"

Son olarak Bursaspor ile 2 yıllık bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Le Guen, \"İlk yıl için hedefimi ligin tablosunun ilk yarısındaki ilk bölümde takımı konumlandırmak olarak açıklamıştım. Hala bu şansımızın devam ettiğini düşünüyorum ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bunu da henüz yeni kurulan bir takım olduğumuzu hesaba katarak bu şekilde açıklamıştım. Son 2 aydır kötü sonuçlar silsilesi yaşadığımız aşikar. Bunu inkar edemem ama eminim ki yakın zamanda tekrardan fikstürün ilerleyen kısımlarında momentum yakalayarak, tekrardan rüzgarı arkamıza alarak iyi sonuçlar silsilesi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu bana bağlı, takıma bağlı ve herkese bağlı. Herkes buna katkı gösterecek. Ama benim genel olarak en fazla istediğim şey şu; oyuncularımın sahadan ayrılırken, maçlar her bittiğinde başları dik ve gururlu bir şekilde sahayı terk edebilmeleri ve tekrardan taraftarın saygısını kazanmaları. Bursa insanı gerçekten çok çalışkan bir halk ve takımlarına da desteklerini en iyi şekilde gösteriyorlar. Dolayısıyla o insanların saygısını takımımım kazanması benim için önceliklerden biri olacak\" diyerek sözlerini noktaladı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Le Guen\'in açıklamalar