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Dünya

''PAUL II'' DÖNEMİ BERLİN (A.A)

03 Kasım 2010 16:55

-''PAUL II'' DÖNEMİ  BERLİN (A.A) - 03.11.2010 - Almanya'nın Oberhausen kentindeki akvaryumda ölen "falcı ahtapot" Paul I'in yerine Paul II adlı yeni bir ahtapot konuldu. Avrupa ve Dünya Kupasında maç sonuçlarını tahmin etmesi ile ünlenen Paul I'in geçen hafta öldüğü ve yerine yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde yeni bir ahtapotun konulduğu bildirildi. Akvaryum yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Paul II'nin de Paul I gibi benzer yeteneklere sahip olup olmadığının test edileceği belirtildi. Paul I, son Dünya Kupasında Alman Milli Takımının oynadığı tüm maçlarda kimin kazanacağını doğru tahmin etmişti. Paul I seçimini, akvaryumun içine konulan ve içinde milli takımların bayraklarının bulunduğu 2 cam küpten birinin üzerine oturarak yapmıştı.

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