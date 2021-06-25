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Spor

Paul George ipleri eline aldı, Clippers farkı 1'e indirdi

25 Haziran 2021 10:08

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Los Angeles Clippers, sahasında Phoenix Suns'ı ağırladı. Clippers, seride durumu 2-1'e getirmeyi başa

Batı Konferansı finalinde Los Angeles Clippers, sahasında Phoenix Suns'ı 106-92 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.

Maçın en skorer oyuncusu, 27 sayı ile Los Angeles'dan Paul George olurken, Phoenix'te Deandre Ayton 18 sayıyla yenilgiye engel olamadı.

Paul George ayrıca Los Angeles Clippers’a tarihlerindeki ilk Konferans Finali galibiyetini yaşattı.

Serinin dördüncü maçı, 27 Haziran'da yine Los Angeles Clippers'ın sahasında oynanacak. 

 

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