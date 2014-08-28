Paul Gascoigne tanınmaz halde

Gazza lakaplı eski futbol efsanesi Paul Gascoigne birkaç gün önce evinin önünde baygın bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

spordasondakika.com'un haberine göre, Gascoigne üç haftalık yoğun alkol tüketiminin ardından yorgun düştü ve tedavi görmesi için doktorların gözetimi altına alındı.

Hafta sonunu hastanede geçiren eski yıldızın sağlık durumunun iyiye gittiği gözlendi.

Ancak 47 yaşındaki Gascoigne’in olduğundan daha yaşlı görünmesi ve yüzünün tanınmaz hale gelmesi hayranlarını şoke etti.

Öte yandan Gascoigne’in 3 milyon euroluk evini terk ederek sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı da iddaa ediliyor.